懶人包看傻！眾人見「最後一根稻草」也氣炸：帶女兒約會太扯

▲粿粿帶著女兒小粿醬，和王子、范姜彥豐一起跨年。（圖／翻攝自IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

范姜彥豐今（29）日發表聲明，揭露粿粿婚內出軌王子，掀起網上議論。就有網友在Threads分享「影片重點懶人包」，內容一出立刻引爆熱議，不少人看完，紛紛針對「粿帶粿醬去跟王子約會」怒喊，「帶女兒跟王子約會，真的太扯了！」

該名網友整理懶人包，從影片中可歸納出四大重點，首先第一點，粿粿去美國後人整個變了，開始不讓范姜管、外出頻率變高、不回家，從報備變成不報備；第二點，范姜看到明顯出軌證據後攤牌，粿粿仍對天發誓不眨眼睛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第三點，婚後購買的房子登記在粿名下，范姜接案的收入帳戶也由粿的工作室掌控。最後一點，兩人協商四個月，范姜因為怕聲量敵不過粿+王子所以一直退讓，最後一根稻草是粿粿帶著女兒「粿醬」與王子約會，范姜因此決定放棄協商。

貼文引起網友炸鍋，「最後一根稻草太扯！沒有底線」、「帶小孩跟王子約會是怎樣」、「外表看似無害的並非無毒無害，有些人善於偽裝跟說謊」、「原來錢跟房子都在她那，那肯定最開心的。」還有人氣得直呼，「帶女兒跟出軌對象約會，真的比人渣還不如！」

不少人也提到粿粿稍早在IG限時動態的回應，「有沒有出軌一句話很難說嗎？」、「最簡單的幾個字『我沒對婚姻不忠』都沒寫出來」，懷疑她避重就輕，更顯得心虛。