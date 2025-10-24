　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普發1萬元「5種領取方式」　何時拿錢一次看

▲▼普發1萬元。（圖／行政院）

▲普發現金1萬元即將開放登記。（圖／行政院）

記者許力方／台北報導

普發現金1萬元真的要拿到了，行政院23日正式公布發放辦法，「10000.gov.tw」官網上線，民眾最關心的如何領？分為5種管道，除了10類人可享免登記 11／12直接入帳外，其餘上網登記、造冊發放、ATM和郵局的入帳時間，分別於11／11、17、24開始陸續入帳。

一、登記入帳：
●開放登記：2025／11／5　8:00起～2026／4／30　23:59止
●登記方式：普發現金官網登記
●開放查詢：2025／11／13起開放查詢
●入帳時間：

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼普發現金1萬元。（圖／記者許力方製）

預登記：
採身分證或居留證尾數分流，11／10起則不限尾數。

▲▼普發現金1萬元。（圖／記者許力方製）

二、ATM領現：
 2025／11／17～2026／4／30。

三、郵局領現：
 2025／11／24～2026／4／30於郵局儲匯業務營業時段開放領取。

▲▼普發1萬元。（圖／行政院）

▲郵局臨櫃領現需準備證件。（圖／行政院）

四、造冊發放：
 1. 特定偏鄉：屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉3個鄉的民眾，若想在當地領取普發現金，10／24～10／28（8時至18時）至當地派出所登記，檢核通過者於11／12～11／25（每日8時至18時）前往原受理登記之派出所領取現金。如未於上述期間領取，仍可按照登記入帳、ATM領現或郵局領現之開放時間自行領取。

2. 矯正機關收容人：矯正署造冊發放，由各機關轉入收容人保管金，無須查詢個人郵局或金融機構帳戶。

五、特定族群直接入帳：
 1. 11／12撥入帳戶。

2. 查詢方式：
●補登領取政府津貼或年金存摺（或網路、行動銀行）
●普發現金官網

3. 普發現金如果未能入帳成功，民眾仍可透過政府公布之網站登記入帳、ATM領現或郵局領現方式領取。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
法官愛上「新婚女法助理」還互傳裸照　律師夫提告曝超心痛過程

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普發1萬元「5種領取方式」　何時拿錢一次看

普發1萬怎麼領？　「最快7天到手」攻略懶人包

黃衣大軍風雨無阻　桃園護國宮太子爺遶境創紀錄

1日4震「震央一樣」中部人想起921　縣府發文：南投今有點上下抖

司機痛打高中生「一票人叫好」　律師傻眼：這些人的公民老師要哭了

快訊／20:41南投縣中寮鄉規模3.7「極淺層地震」　最大震度2級

快訊／花蓮縣宣布：秀林大天祥地區明繼續停班停課

快訊／20:28南投中寮規模4.8「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／20:28中部地區發生有感地震　預估震度4級以上

又查出1隻！嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

新莊槍擊案

普發1萬元「5種領取方式」　何時拿錢一次看

普發1萬怎麼領？　「最快7天到手」攻略懶人包

黃衣大軍風雨無阻　桃園護國宮太子爺遶境創紀錄

1日4震「震央一樣」中部人想起921　縣府發文：南投今有點上下抖

司機痛打高中生「一票人叫好」　律師傻眼：這些人的公民老師要哭了

快訊／20:41南投縣中寮鄉規模3.7「極淺層地震」　最大震度2級

快訊／花蓮縣宣布：秀林大天祥地區明繼續停班停課

快訊／20:28南投中寮規模4.8「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／20:28中部地區發生有感地震　預估震度4級以上

又查出1隻！嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

愛快羅密歐「中型休旅＆跑房車將延長生產」！新世代保留燃油動力

普發1萬元「5種領取方式」　何時拿錢一次看

賭博案又多1人！NBA急發聲明　羅齊爾、畢拉普斯即刻離隊

廚餘被質疑是非洲豬瘟破口？卓榮泰喊話國人：食物吃光不要留廚餘

閱之海筆記／傀儡的野望：「末代皇帝」溥儀與滿洲國

男殺女友藏陽台7年！妻同住1年「沒發現屍體」　欠房租才曝光

吳克群曾沒錢買新球衣　賺錢後狂買..突清醒：那是我的自卑

生活熱門新聞

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

普發1萬怎麼領？最快7天到手懶人包

1日4震中部人想起921　縣府發文

國外用餐「見1習慣」100%是台灣人　萬人笑認證！

嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行相挺：沒這麼單純

碰過才知道！「1資訊」最好列入遺囑　她崩潰：比遺產難解

台灣爆非洲豬瘟「是早晚的事」　醫憂：1病恐再次流行

搶！超過1500份購物金限時瘋搶

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

LINE「小傢伙表情貼」回歸！網嗨：立刻買來炫耀

他回國見1成分「精美禮盒要銷毀」　下場恐罰百萬

設計結果出爐　新新台幣首獎超美

更多熱門

相關新聞

普發1萬怎麼領？最快7天到手懶人包

普發1萬怎麼領？最快7天到手懶人包

普發1萬元時程公布，10月17日立法院三讀通過特別預算案，總統賴清德於今（23日）正式發布總統令，行政院核定發放辦法，只要在明年（2026年）4月30日前符合發放資格，每人均得領取一萬元現金，領取方式採登記、ATM、郵局、直入及造冊5種方式，最快11月5日登記，可在11月12日就拿到手。

假普發1萬簡訊訊號源本尊曝！12人上當

假普發1萬簡訊訊號源本尊曝！12人上當

懶人包／國民黨主席選舉歷屆回顧　24年10次改選「朱立倫創2紀錄」

懶人包／國民黨主席選舉歷屆回顧　24年10次改選「朱立倫創2紀錄」

轉貼「盧秀燕普發4萬」被移送　法官不罰

轉貼「盧秀燕普發4萬」被移送　法官不罰

陳亭妃質詢普發現金1萬元行政作業與預算審議應同步進行

陳亭妃質詢普發現金1萬元行政作業與預算審議應同步進行

關鍵字：

普發1萬元懶人包

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

普發1萬怎麼領？最快7天到手懶人包

台中法官不倫已婚女法助遭自家人認證！

認明「10000.gov.tw」網站！　國人領1萬選「登記入帳」快速又方便

1日4震中部人想起921　縣府發文

桃園工廠惡火奪2命！網拍夫妻疑受困葬身火海

客運畫面曝！司機吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面