普發1萬元「5種領取方式」　何時拿錢一次看

▲普發現金1萬元即將開放登記。（圖／行政院）



記者許力方／台北報導

普發現金1萬元真的要拿到了，行政院23日正式公布發放辦法，「10000.gov.tw」官網上線，民眾最關心的如何領？分為5種管道，除了10類人可享免登記 11／12直接入帳外，其餘上網登記、造冊發放、ATM和郵局的入帳時間，分別於11／11、17、24開始陸續入帳。

一、登記入帳：

●開放登記：2025／11／5 8:00起～2026／4／30 23:59止

●登記方式：普發現金官網登記

●開放查詢：2025／11／13起開放查詢

●入帳時間：

[廣告]請繼續往下閱讀...

預登記：

採身分證或居留證尾數分流，11／10起則不限尾數。

二、ATM領現：

2025／11／17～2026／4／30。

三、郵局領現：

2025／11／24～2026／4／30於郵局儲匯業務營業時段開放領取。

▲郵局臨櫃領現需準備證件。（圖／行政院）



四、造冊發放：

1. 特定偏鄉：屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉3個鄉的民眾，若想在當地領取普發現金，10／24～10／28（8時至18時）至當地派出所登記，檢核通過者於11／12～11／25（每日8時至18時）前往原受理登記之派出所領取現金。如未於上述期間領取，仍可按照登記入帳、ATM領現或郵局領現之開放時間自行領取。

2. 矯正機關收容人：矯正署造冊發放，由各機關轉入收容人保管金，無須查詢個人郵局或金融機構帳戶。

五、特定族群直接入帳：

1. 11／12撥入帳戶。

2. 查詢方式：

●補登領取政府津貼或年金存摺（或網路、行動銀行）

●普發現金官網

3. 普發現金如果未能入帳成功，民眾仍可透過政府公布之網站登記入帳、ATM領現或郵局領現方式領取。