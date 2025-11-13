台南麻豆資源回收廠突起火！　企業義消合力滅火建功無人傷

▲台南麻豆區麻柚路資源回收廠中午發生火警，警義消合力撲滅，無人傷亡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市麻豆區麻柚路一處資源回收廠，13日中午1時許傳出火警，現場濃煙竄天，情況一度危急，消防局第二大隊獲報後，立即出動17車、警義消27人趕往現場搶救，所幸在鄰近企業的自衛消防編組與「麻豆企業義消」合力協助下，火勢很快獲得控制並撲滅，無人傷亡。

第二大隊指出，起火點為廠區內一部鏟鬥車，員工第一時間啟動滅火器進行初期滅火，鄰近的和全豐光電股份有限公司員工及岱稜科技股份有限公司自衛消防編組，也立即拉設室內消防栓水線協助壓制火勢，並同步通報119。多方合作下，有效阻止火勢擴散，展現工業區內企業間互助自救的效能。

麻豆分隊表示，消防人員到場後，立即佈署新式高壓幫浦車與泡沫水線，針對起火重機具進行深層滅火，成功在短時間內完全撲滅火勢。消防人員也特別感謝岱稜科技及和全豐光電兩家公司員工迅速應變，讓災害損失降至最低，堪稱企業義消協作救災的典範。

市長黃偉哲表示，市府將持續與轄區內重要企業及關鍵設施合作，推動T-CERT（企業災害應變團隊）培訓及演練，強化災害應變體系，提升城市安全與企業營運韌性。

消防局長李明峯則指出，消防局平時積極推動自主防災訓練與企業義消制度，讓員工具備初期防救災能力，並落實設備檢查及定期演練。這次事件展現「在消防隊抵達前就能減災」的實效，發揮民間防災力量的價值。

第二大隊長王騰毅也強調，消防平時持續指導企業自衛消防編組，強化初期滅火、通報、疏散與災情研判等能力，建立民間應變能量，成為政府救災體系的重要協力夥伴。