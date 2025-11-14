五口命案王家「怪自己笨」走上絕路　檢察官悲憐：是李女太壞

▲台中五口命案人物關係圖。（圖／記者許權毅製）



記者許權毅／台中報導

台中市五口命案主嫌李女遭台中地檢署起訴，還被檢察官具體求處15年刑期。王家大姊死前寫下「我們笨、被騙，用死亡面對」一席話讓承辦檢察官也不忍心，強調全案不是王家人笨，應歸咎李女的「惡」，痛罵李女用詐術、恫嚇，陷被害人於絕路，惡性重大。

檢方偵查後，本案依照事證，認定李女涉犯為詐欺取財、銀行法、洗錢防制法、偽造準私文書、恐嚇取財等罪。又本案死者均為輕生，本就無法以較重之刑起訴，但檢方仍具體求處15年以上之刑。

▲台中五口命案時間軸，王家今年6月份面臨重大壓力，確實就是遭李女恐嚇。（圖／記者許權毅製）



中檢強調，本案攸關王家5人寶貴生命，李女長期欺瞞、施壓、以死相逼，還用無端名目「不繼續投資要付高額違約金」為由，導致王家成員走上絕路，而李女於偵查中無悔悟之心，仍否認犯行。

甚至，李女公然在社群媒體放話給各銀樓業者，傳訊息給多位證人，企圖勾串、滅證，干擾檢警還原真相。又，李女在警詢期間，不斷跟員警說自己需要施打營養針維生，藉故拖延警詢，編織不實內容，讓專案小組浪費大量資源查證。

檢方調閱資料後發現，李女利用被害人資金，來支付自己房租，甚至監理站規費、家人死亡的禮儀用品都拿這些錢支付。其中，導致王家人債築高台、萬念俱灰。

▲檢察官強調，全案不是王家五口人愚笨，是李女惡性重大。（圖／翻攝Facebook）



檢方看見，王家大姊寫下「我們笨、被騙，我們用死亡面對」等字句，但認為本案肇因不是被害人「笨」，而是李女「惡」，竟以深情厚貌之態接近被害人，隱瞞事實、施之詐術、困之以恫嚇，終陷之於絕路，是被告所為實屬惡性重大。

檢方說，誠如豐原王家成員所呼喊卻無法即時發出的心聲「希望我們家的死，可以不再讓他們傷害其他無辜的人」，因此求處15年以上重刑，以求事理之平，也建請法院續押。

▲▼王家五口命案令人沉痛沉重。（圖／記者許權毅攝）

