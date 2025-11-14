　
國際

公車遭劫！冒牌司機站站停靠　抓到「過期票」當場拒載

▲公車,駕駛,司機,公車暴力。（圖／CFP）

▲加拿大發生一起離奇的「劫車」事件。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

加拿大發生離奇事件，一名身分不明的男子大膽「劫車」，趁著正牌司機休息空檔，逕自跳上駕駛座，開走那輛載有10名乘客的公車。但他接下來宛如化身職業駕駛，沿途正常停靠站，讓人們順利上下車，甚至拒載車票過期的乘客。

《紐約郵報》報導，11日晚間9時許，此案發生在安大略省漢密爾頓市（Hamilton）。眼見正牌司機暫離座位休息，這名36歲男子立刻「劫車」，載著10名乘客揚長而去。

令人意外的是，冒牌司機並未造成混亂，反而立刻進入「上班」模式，不但沿途停靠站點，遇到持過期車票的人，還恪盡職責、堅拒對方上車。

不過，他仍多次偏離路線、駛入小巷弄，靠著好心乘客指路，才回到正常路線，最終在行駛4英里（約6.4公里）之後被警方攔下，並且相當配合地下車、接受逮捕。

警方發言人麥肯納（Trevor McKenna）表示，由於不確定是否為惡意行為，因此他們獲報後，選擇冷靜跟車，等待適當時機介入，避免情況升級，「他完全按照規矩來，我想你可以說他還算是盡責。」

警方並未公布嫌犯姓名，但據悉此人居無定所，並且可能有精神健康方面的問題。儘管他並未造成傷害，被捕後仍面臨竊盜、妨害公務等多項罪名。

11/12 全台詐欺最新數據

457 2 5487 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

下半年首場「寒流」來了！　大風、雨雪、降溫準備狂襲中國
王鶴棣、朱一龍全被排除！　「LV代言男星爆雙面」網瘋猜他
獨／超綠女友狗！愛巢慘淪偷吃淫樂戰場　小王還找砲友設局吸金

公車遭劫！冒牌司機站站停靠　抓到「過期票」當場拒載

公車遭劫！冒牌司機站站停靠　抓到「過期票」當場拒載

