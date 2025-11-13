　
社會 社會焦點 保障人權

搭公車下體磨蹭國中女生屁股　「已經好幾次」法官重判3年4月

▲桃園市董姓男子今年2月間搭公車時，藉機緊靠國中女生背後以下體磨蹭臀部處直至射精強制猥褻得逞。（示意圖／達志影像）

▲桃園市董姓男子今年2月間搭公車時，藉機緊靠國中女生背後以下體磨蹭臀部處直至射精強制猥褻得逞。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市董姓男子今年2月間搭乘公車，上車後藉機緊靠國中女生，假借人潮擁擠之便以下體磨蹭國中女生臀部直至射精，國中女生驚覺受辱後報警處理。桃園地院審理時，雖然董男坦承犯行，但法官查出董男有多次針對陌生女子猥褻前科，仍在法院審理中，法官審結依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，重判他有期徒刑3年4月，本案還可上訴。

檢警調查，董姓男子於今年2月18日清晨6時50分許，自桃園市某處搭乘公車，上車後見前方與同站上車國中女生，假借公車人潮擁擠之便，緊靠國中女生背後，並以下體頻繁磨蹭其臀部直至射精，以方式強制猥褻行為得逞後，隨即於桃園監理站下車，國中女生下車後驚覺背後有不明液體，立即報警提告；桃園地檢署根據八德警方現場照片、公車監視畫面截圖、刑事局鑑定報告等佐證，偵結依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告於院方準備程序、審理時均坦承犯行不諱，並根據檢警提供佐證資料，足見被告犯行明確；辯護人雖為被告辯護稱，被告自偵查時起就有認罪之陳述，現已就診，希望能治療自己身體上之衝動，且本案法定刑較重，請求依刑法第59條予以酌減其刑等語。

法官認為，被告僅為滿足個人私慾，無視未滿14歲告訴人A女之身體自主權與性自主意願，對告訴人性侵害以洩性慾，造成告訴人身心受創，被告之犯罪情狀，情節已非輕微，且無任何特殊之原因與環境而值得憫恕，被告迄今未能獲取告訴人與其母之諒解，亦未實際彌補行為所生之損害，無任何客觀上足以引起一般同情，辯護人所陳情節，尚不足以使本院認應依前揭規定酌減其刑，辯護人主張，難謂有據。

法官審酌，被告為成年人，明知告訴人為年紀僅14歲之人，為逞一己性慾，未慮及告訴人之身心健康，違反告訴人意願之方式為強制猥褻行為，對告訴人之人格發展及心靈健全造成不良影響，造成其心靈上之陰影與創痛。法官查出，被告於本案之前，已多次以相同犯罪手法，隨機選擇陌生女性以發洩其性慾，已由院方另案審理中，有法院前科表、桃園地檢署檢察官起訴書可憑，惟念及其坦承犯行，終知悔悟，節省司法資源，態度尚可；審結依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年4月，本案仍可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

