漢堡王「捲捲德腸堡」年末回歸　繼光香香雞推聯名追劇餐

▲漢堡王「捲捲德腸堡系列」年末再回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡王「捲捲德腸堡系列」年末再回歸，把帶有煙燻香的香腸捲成漩渦造型夾進漢堡裡，一共3種口味，即日起至明（2026）年1月5日限時上市。繼光香香雞則找來《監所男子囚生記》推出聯名追劇餐，不僅有專屬限定紙袋，購買還可獲得3天愛奇藝國際版黃金會員、限量影集Q版貼紙。

▲捲捲德腸堡一共有3種口味。

漢堡王「捲捲德腸堡系列」去年僅上市2周，限量10萬份就售完，今年全系列一共有3種口味回歸，包括捲捲德腸堡（售價119元）、捲捲德腸烤牛堡（售價139元）及捲捲德腸脆雞堡（售價139元），皆吃得到德式香腸搭配BBQ燒烤醬、香滑起士，升級套餐售價164元起，今起至明年1月5日限時上市。

▲繼光香香雞攜手愛奇藝原創劇集《監所男子囚生記》推出聯名追劇餐。

繼光香香雞與愛奇藝推出原創劇集《監所男子囚生記》聯名追劇餐，購買明星經典1號或2號餐，就有印上主演群的限定紙袋，掃描紙袋上QRcode再獲得3天愛奇藝國際版黃金會員；門市消費單筆消費滿500元加碼送影集Q版限量貼紙，每店限量前3名；活動只到本月26日。

繼光香香雞表示，愛奇藝國際版鑽石或黃金會員於門市出示APP會員畫面，單筆消費滿200元即享9折，愛奇藝學生身分不限金額消費地瓜球買1送1。