社會 社會焦點 保障人權

防逃機制啟動！基隆前議員韓良圻詐658萬助理費　判7年4月將入獄

▲利用2人頭涉詐領889萬助理費 基隆市前議員韓良圻破紀錄遭起訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲詐領助理費658萬，前議員韓良圻判刑7年4月將入獄。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

國民黨籍的基隆市前議員韓良圻，曾經五連霸擔任議員，之後順利交棒給兒子韓世昱。但卸任後就被檢調單位查出，涉嫌利用2個人頭戶長期詐領助理費889萬元。一審將韓良圻重判有期徒刑8年，上訴二審後，高院認定犯罪所得為658萬餘元，改判有期徒刑7年4月。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞，韓良圻將入獄服刑。基隆地檢署啟動防逃機制，並請司法警察機關於近日向韓良坼送達到案執行通知。

現年69歲的韓良圻，自1998年起就開始擔任市議員，歷經五連霸後，於2018年順利交棒給兒子，繼續韓家民意代表的身分。而韓良圻五連霸、20年的議員生活雖因此結束，但結束議員生活後，韓良圻並非安享退休生活。

基隆地檢署2021年間接獲檢舉，稱韓良圻父子涉嫌向建築包商索賄，因此發動偵查作為，搜索韓良圻父子住處、辦公室，並帶回韓良圻父子與楊姓、簡姓等人頭戶進行訊問。此時韓良圻已經罹患口腔癌，但仍因本案遭檢方聲押獲准，進入看守所。檢方之後認定韓良圻自2009年8月至2019年1月，商請簡姓、楊姓友人作為人頭，申報公費助理，詐領889萬7109元助理費，因此依照違反《貪污治罪條例》提起公訴；至於涉嫌索賄的部分，檢方以罪證不足為由，做出不起訴處分。

詐領助理費案件進入法院審理程序，一審基隆地院認定韓良圻有罪，犯罪所得889萬餘元，判處有期徒刑8年。案件上訴第二審，高等法院二審審理後，改認定犯罪所得為658萬餘元，因此改判韓良圻有期徒刑7年4月。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴，韓良圻遭判刑定讞，即將入獄服刑。

11/12 全台詐欺最新數據

基隆市前議員韓良圻涉貪　判刑7年4月定讞

