前柔道國手騎車進涵洞摔倒還遭車輾！環保局有責　國賠161萬確定

▲男子騎車在涵洞內摔車，最高法院判准國賠161萬餘元確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾經擔任柔道國手的鄭姓男子，2022年3月間騎乘機車經過中和北二高下涵洞時，因不慎壓到路邊淤積的淤泥，打滑摔車；鄭男人車分離，人噴飛到前方小客車輪下，遭小客車輾壓過身體，鄭男也因此多處骨折受傷。男子認為新北市府環保局未善盡維護路面的責任，因此起訴請求國家賠償300萬元，一審不准、全數駁回。但上訴二審後，高院改判准國賠161萬餘元。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴確定。

判決指出，鄭男於2022年3月1日上午7點35分左右，騎機車行經新北市中和區北二高某涵洞下道路。結果因光線昏暗，車輪又壓到路旁淤積的黑色淤泥，鄭男遂打滑摔車。鄭男因此人車分離，人被噴飛到前方、謝姓男子駕駛的小客車輪下，遭小客車輾壓過鄭男的身體。造成鄭男創傷性胸椎7、8節骨折併脊髓損傷、創傷性雙側氣胸及血胸、左側2-10肋骨骨折、右側2-7肋骨骨折、肝臟撕裂傷、下巴、四肢多處擦傷、撕裂傷。

鄭男遭送醫急救，除了身上多處骨折、擦傷以外，還有失能的狀況。鄭男不滿，認為涵洞內經常積水、混雜泥沙樹葉淤泥，才會造成他打滑遭汽車輾壓，身上多處受傷甚至失能，顯然新北市環境保護局未盡清掃涵洞的責任，因此提出國家賠償訴訟，請求環保局賠償醫療費、精神慰撫金共100萬元，以及失能的勞動力減損賠償200萬元，總計求償300萬元。

案件進入法院審理，新北市環保局辯稱，該路段道路為中和清潔隊固定排班打掃的路段，案發前一個月內均無收到民眾陳情、通報的狀況，顯然有確實清掃維護，管理並無缺失；另外也說鄭男摔車，是因進入涵洞未依規定開啟頭燈，才會因視線不良導致摔車。一審法院採信環保局說詞，駁回鄭男的國賠請求。案件上訴第二審。

不過二審高等法院卻出現逆轉判決。高院根據其他證人、處理事故的員警等人供詞，認為該路段確實經常漏水、積水，造成路邊淤泥堆積，才會讓鄭男摔車，新北市環保局管理確實有疏失，必須負擔國家賠償責任。

但高院也認為，鄭男行經涵洞未依規定開啟頭燈，自己與有過失30％。經過重新計算後，高院二審判准國賠161萬餘元。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴確定。