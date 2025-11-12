台東市衛生所全新整修即將啟用　饒慶鈴宣布基層醫護加薪升等

▲台東縣長饒慶鈴宣布基層醫護「加薪升等」留人才。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東市衛生所空間整修工程即將完工啟用，縣長饒慶鈴今12日前往現場視察，並宣布將對基層醫護人員進行「加薪升等」，以穩定人才、提升基層醫療服務品質。此次共有11位醫師及醫事人員升等，月薪平均增加約4千元。

台東市衛生所自民國97年啟用以來，一直是縣內公共衛生的重要據點，但隨著服務人口及業務量增加，原有空間與設備已不敷使用。縣府向中央爭取1,800萬元經費進行全面整修，目前工程已進入驗收階段。

饒慶鈴指出，台東市衛生所服務人口占全縣近半數，新的設計不僅改善動線，也提升整體看診舒適度與效率。她表示，這次整修不只是硬體翻新，更代表縣府持續以「人本關懷」與「設計導入」的理念推動公共建設，讓醫護與民眾都有更友善的就醫與工作環境。

近年縣府已投入逾5億元推動衛生所新建與整建計畫，大武、長濱、成功等衛生所均陸續以嶄新面貌啟用。饒慶鈴強調，基層衛生所是守護台東健康的重要前線，醫師與護理師長期服務不易，縣府決定將部分職務從師（三）級升為師（二）級，提供實質的升遷與待遇改善，盼能留任優秀醫療人員，穩定地方醫療量能。

此外，饒慶鈴也提到，縣府近年已針對各類專業人員推動「加薪留才」政策，包括調升土木、建築約用技術員起薪、提高代理聘僱人員薪級，並自今年10月起發放工程人員留任獎金，滿一年可領3萬元，滿三年與五年者則可逐年提高至6萬元。

衛生局長孫國平表示，優秀的醫事人員是基層醫療的中堅力量，職等調升是為了激勵士氣、穩定人力，確保縣民能持續享有高品質的公共醫療服務。