紅色警戒持續「光復鄉正常上班課」！居民怒轟徐榛蔚：搞笑嗎

▲徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮縣政府12日晚間宣布，鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村13日停止上班上課，其餘地區正常上班上課。對此，光復鄉居民氣炸，畢竟要面對紅色警戒仍未解除、台九線中斷等狀況。縣議員胡仁順率先發文開嗆不要鬧了，大量災民與網友也湧入縣長徐榛蔚的臉書留言區痛批。

胡仁順在臉書直言「縣長可以大天使下凡一下嗎？」目前光復鄉仍是紅色警戒狀態，許多民眾尚未能返家，縣府卻要求清晨照常上班上課，「收容所設在學校，那學生要去哪上課？」他更指出，許多居民依親在外，「要怎麼冒著生命危險，開過被沖斷的路回去？」直言縣府的命令完全與災情脫節，「徐榛蔚縣長，不要鬧了，人民真的做不到！」

居民們也怒火中燒，紛紛到徐榛蔚的臉書留言抱怨，「沒有火車可以搭，要怎麼回去上班？」「還沒解除紅色警戒就要上班上課，然後私自開車走動就挨罰。」

還有人提到，紅色警戒期間，非救災人員若外出，依法可罰最高25萬元，「先付錢 25 萬，再趕回家，再衝去上班上課嗎？」還有人氣憤轉述地方單位回覆，「白天照常上班上課，晚上再回收容所。」

目前花蓮多地仍在災後復原階段，光復鄉多處道路與橋梁受損、部分地區仍積水，居民呼籲縣府「別讓公文比災情還快」，應以安全為第一考量，讓災民有時間安頓再重返工作與校園。