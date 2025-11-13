約性交易過了一夜「人機兩失」　她返家一看傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿龍（化名）去年9月間與女子A相約進行性交易，並在對方家中過了一夜，沒想到隔日一早他卻趁著A女短暫不在家的機會，將對方的手機偷走，讓A女做了白工。桃園地院法官日前審理之後，依犯竊盜罪判處阿龍有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲A女答應與阿龍進行性交易，沒想到完事之後，自己的手機竟然被阿龍偷走了。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿龍去年9月某日深夜與A女相約進行性交易，隨後前往A女家中完成交易，隔日一早他準備離開時，發現A女因故暫時不在家，竟一時起了歹念，徒手偷走A女的手機，隨後離去。

A女返家後發現阿龍已經離開，但她價值8000元的手機也不見了，憤而傳訊息質問阿龍，兩人相約10天後再度見面並歸還手機。不過，阿龍依照約定赴約，卻拒絕返還手機，A女一氣之下決定報警，此案才因此曝光。

桃園地院法官表示，經查，阿龍有多次竊盜前科，經法院判決確定，卻還是不知悔改，再度竊取他人財物，顯然欠缺對他人財產權的尊重，考量到他已經坦承犯行，但至今仍未將手機歸還給A女，也沒有賠償實際損害，最終依犯竊盜罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。