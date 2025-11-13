颱風天「人車搭竹筏」上班　熱血宜蘭女身分曝：兒童病房護理師

▲▼宜蘭五結大淹水！羅東博愛醫院兒童病房護理師，在父親涉水扶竹筏幫忙下，冒險「騎車登竹筏」去上班，敬業感動眾人。（圖／張亮軒提供）

12日上午，宜蘭縣五結鄉積水嚴重，一名護理師堅持崗位為了趕到醫院上班，由父親以涉水方式在旁撐著竹筏，讓她及機車一度度過淹水區域上班，畫面感全國民眾。羅東博愛醫院小兒科主治醫師張永青今（13日）PO文曝光女主角的身分，他說「我家的兒童病房護理師」，她不僅是對病人的責任，更是出自對同事的愛。網說：「超感動」、「眼淚直流的感覺」、「溫暖，值得分享」。

張永青透露，這名護理師正是隸屬於羅東博愛醫院兒童病房護理師，還說她「一張照片的價值，在於那瞬間訴說了多少事，不僅是對病人的責任，更是出自對同事的愛，颱風天妳不出門去接班，大夜的同事就離不開崗位下不了班，老父親對女兒的呵護令人動容，我家兒童病房護理師穩住竹筏上的機車坐乘，表示核心肌群強度很不錯喔」。