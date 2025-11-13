被AAV7兩棲車輾成廢鐵！2車主心痛傻眼　體恤救災未報案求償

▲▼被涉水救災的AAV7兩棲突擊車輾過黑色馬自達與白色瑞典坦克。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

11日宜蘭蘇澳市區中原路、中山路等地遭大水圍困，淹水及腰至約一樓高，其中兩輛拋錨停路中央的轎車，被涉水救災的AAV7兩棲突擊車輾壓，一輛黑色馬自達被從車頂輾過慘變廢鐵，另一輛白色瑞典坦克左後車尾受創，2車相距約40公尺，不過截至目前為止，2名車主心都還沒向警方報案作筆錄；行政院長卓榮泰笑稱他與國防部長顧立雄各賠1輛都沒問題，相關費用中央會處理，請軍方專心投入救災工作。第三作戰區表示，陸戰隊指揮部會配合蘇澳鎮公所處理洽賠事宜。

11日宜蘭蘇澳市區淹大水，當時拋錨停在蘇澳鎮中原路中油加油站左後側路中的黑色馬自達，及拋錨停在全聯福利中心前，中山路一段路中的白色瑞典坦克休旅車，黑車疑被泰山壓頂式輾過，塌陷車頂鈑金留有一格一格履帶輾過痕跡，白車的車尾左角是被大面積撞擊內陷嚴重、後擋風玻璃破碎。

被輾的兩車相對位置，白車在中山路一段與中原路的T字型路口，黑車是距白車約40公尺的中原路上。而能浮在水面行駛且能留下履帶痕跡的只有AAV7兩棲突擊車。但因當時夜晚視線不良且下大雨，水又太深，涉水救災的AAV7兩棲突擊車很難看到水底的車輛。

兩車主12日上午，一看愛車慘狀心疼也無奈，也體諒AAV7兩棲突擊車是急於救災，至13日中午仍未向蘇澳警方報案作筆錄。

而行政院長卓榮泰12日下午到蘇澳勘災時笑稱，他與國防部長顧立雄各賠1輛都沒問題，相關費用中央會處理，請軍方專心投入救災工作。第三作戰區則表示，已協請海軍派員偕同蘇澳鎮公所與警方赴受損民車現場會勘，並完成備案；後續由陸戰隊指揮部配合蘇澳鎮公所處理洽賠事宜。