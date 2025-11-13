中油×Panasonic攜手舉辦永續論壇　聚焦氫能、AI與綠色創新

▲「2025淨零轉型．永續台灣論壇」於崑山科技大學舉行，產官學研齊聚共議永續策略。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台灣中油股份有限公司與台灣Panasonic集團共同主辦、崑山科技大學承辦的「2025淨零轉型．永續台灣論壇」，13日盛大登場，聚集產官學研界菁英，針對氫能應用、低碳運輸、AI減碳創新與綠能技術展開深入交流，攜手推動2050淨零願景。

總統府資政沈榮津出席致詞時肯定主辦單位長期投入能源轉型與綠能創新，強調「淨零不只是環保議題，更是國家競爭力再造的關鍵工程」，呼籲各界以行動落實綠色轉型，讓永續成為台灣的共同驕傲。

沈榮津指出，氣候變遷是全球挑戰，從《巴黎協定》到COP30，各國都加速邁向淨零。台灣政府也提出能源、產業、生活與社會四大轉型主軸，推動再生能源與綠色製造。他肯定中油與Panasonic回應政策、推動產業減碳與企業永續，並感謝崑山科技大學結合教育與產業力量，共築永續基礎。

行政院環境部資源循環署賴瑩瑩署長也表示，環境政策是企業走向國際的護身符，低碳到零碳的轉型已刻不容緩。透過論壇凝聚產官學智慧，能協助政府確立減碳目標、整合落實行動，為台灣邁向永續未來奠定基礎。



台灣中油總經理張敏指出，中油正全力推動政府節能減碳政策，打造智慧綠能低碳環境。天然氣為國家淨零轉型的重要橋接能源，目前已建構北中南四座接收站備援供氣體系，確保能源安全。未來將持續引領產業朝智慧節能與潔淨能源發展，為永續治理奠定基礎。

台灣Panasonic集團總經理黃政成表示，Panasonic多年來與中油共同推動能源論壇，實踐「GREEN IMPACT」全球承諾，透過「節能、創能、儲能、能源管理」四大策略，推進2050年「耗能＜創能」的願景。未來將擴大再生能源運用、持續開發節能技術與產品，將綠色影響力化為永續行動。

論壇邀請多位專家進行專題演講：交通部運研所黃新薰所長分享「低碳運輸推動策略與成果」，強調兼顧穩定供電與減碳目標的重要性；氫能與燃料電池夥伴聯盟陳亮瑋經理以「台灣氫能應用現況與展望」為題，剖析氫能在能源轉型的潛力；群創光電張幼銘處長探討「AI賦能開啟產業永續創新」，展示AI減碳技術的實際應用；中油綠能科技所副所長陳錦坤則以「打造氫能基礎設施的第一哩路」分享發展策略。

綜合座談由前科技部長楊弘敦、中油總經理張敏及Panasonic總經理黃政成共同主持，三方一致認為，唯有讓永續精神融入企業經營，才能將氣候風險轉化為綠色契機，帶動產業共榮與成長。

崑山科技大學校長李天祥表示，學校結合產官學研推動永續教育，目標於2050年前達成校園碳中和與100%使用再生能源。論壇結束後，將由中油與Panasonic共同展開「第十屆綠色生活創意設計大賽」，鼓勵青年以創意實踐低碳生活理念，為台灣的綠色未來注入新能量。