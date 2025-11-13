陸公安懸賞八炯、閩南狼　陸委會：國人若配合提供線索恐觸法

▲八炯、閩南狼遭到大陸泉州市公安懸賞百萬徵集犯罪線索 。（圖／翻攝 泉州公安局）



記者陳家祥／台北報導

福建省泉州市公安局13日對網紅「八炯」（溫子渝）及「閩南狼」（陳柏源）發出懸賞通告。對此，陸委會法政處副處長董玉芸今（13日）說，國際引渡條約多半排除政治犯，且須雙邊國家都認為其行為是犯罪才構成引渡條件，「只要是民主法治的國家，都不會隨中國起舞」；但她表示，國人若配合中國的懸賞提供相關線索，有可能觸犯相關法律，主管機關都會依法處理查辦。

針對中國又出手，繼立委沈伯洋之後，也懸賞、徵集八炯、閩南狼兩人的犯罪事證，行政院發言人李慧芝說，對於沈伯洋委員的個案，涉及到中國跨國鎮壓的野蠻行徑，這是意圖侵害我國國會成員的人身自由跟安全，需要立法院的支持跟保護，需要的是立法院朝野黨團共同維護國會的尊嚴。

李慧芝再次強調，這種跨國鎮壓的野蠻行徑，是所有民主國家都不能夠容忍的，這也侵害威脅到台灣人的人權自由跟安全，政府是有能力也有決心保障每一位國人的安全。台灣正在跟國際社會交流合作，共同防範、杜絕這類挑戰國際秩序的不法行徑，確保民主社會都不會受到所謂跨境鎮壓或長臂管轄的威脅。

陸委會法政處副處長董玉芸說，有關中國透過所謂全球通緝威脅國人，「不管是立法委員或是任何一位國人，這個方法我們認為是不會成功的」。

董玉芸說，中國雖然和超過60個國家簽訂引渡條約，但是引渡條約多半都有政治犯排除的條款，另外基於聯合國雙重犯罪的原則，必須要雙邊國家都認為其行為是犯罪才構成引渡條件。所以，只要是民主法治的國家，都不會隨中國起舞，政府也會和民主國家一起合作抵制。

至於中國徵集違法犯罪線索，民眾提供是否會觸法？董玉芸說，國人若配合懸賞提供相關線索，確實有可能觸犯相關法律，可能會有法律責任，主管機關都會依法處理查辦，法律責任方面則要看個案事實再做論斷。

▲陸委會法政處副處長董玉芸出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）