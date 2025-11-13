看痔瘡嗆「不服來戰」仇家真來了　停車場傳槍響！警12小時逮人

▲台南麻豆區新樓醫院停車場清晨驚傳槍響，警方封鎖現場採證，循線將30多歲涉案姓男子逮捕送辦。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市麻豆區新樓醫院停車場11日清晨驚傳槍響！莊姓男子與黃姓男子疑爭風吃醋，加上雙方積怨頗深在網路互嗆，黃男日前因痔瘡手術住院，再度嗆聲「不服來戰」，沒想到莊真的帶著友人衝到醫院，雙方不僅發生衝突，甚至駕車互撞，莊還涉嫌開槍。麻豆警分局獲報後組專案小組擴大追查，於12小時內在學甲區逮捕涉嫌開槍的30多歲莊男，查扣改造手槍1把，全案偵訊後依法送辦。

麻豆分局警方調查，雙方原本因網路爭執互嗆，黃因痔瘡前往麻豆區新樓醫院就診，莊不滿對方嗆聲，於是和友人衝到醫院停車場談判，不料火氣未減，竟演變為追車與衝撞事件，過程中莊嫌還疑似對空鳴槍恐嚇。

麻豆分局警方根據監視器畫面及目擊民眾指證，迅速鎖定涉案車輛及犯嫌身分，並調派麻豆、學甲兩分局警力攔截圍捕，在學甲區火速將涉案30多歲莊姓男子逮獲，查扣改造手槍1把，訊後全案依槍砲、恐嚇及毀損等罪嫌送辦。

麻豆分局長洪國哲表示，警方對於暴力犯罪採取「零容忍」態度，將持續向上追查槍枝來源，徹底斬斷不法管道，並強調遇案必速查、嚴辦到底，確保社會治安穩定、回應市民期待。