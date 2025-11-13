謝長廷獲頒「旭日大綬章」中國不開心　外交部嗆：無權置喙

▲我國前駐日代表、總統府資政謝長廷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

我國前駐日代表謝長廷獲頒日本最高等級的「旭日大綬章」。日本政府11日舉行秋季授勳儀式，由日皇德仁在皇居「松之間」親自授勳，並由日本首相高市早苗遞交勳記。不過卻引發中國不滿，批日方涉台錯誤舉動。對此，外交部今（13日）駁斥，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。中國無權置喙、也無權干預他國主權行為，中方言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

中國外交部發言人郭嘉昆12日在例行記者會上痛批，「日本政府執意提議和推動給鼓吹台獨論調的人授勳，是日方在涉台問題上的又一錯誤舉動，中方對此堅決反對。」

有關中國外交部12日在例行記者會中對日本政府頒授我國總統府資政謝長廷「旭日大綬章」發表不當言論，外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認客觀事實與現狀。中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

外交部指出，台日共享自由、民主、人權與法治等基本普世價值，彼此互為夥伴及珍貴友人。謝長廷自2016年6月至2024年8月擔任我國駐日代表，8年來致力強化台日經濟、文化、教育、觀光、青少年及地方交流等各領域合作關係，對深化台日相互理解及友好情誼貢獻卓越。我國將持續在台日關係良好的基礎上與日本深化合作，共同推展台日全方位夥伴關係並維護印太區域的和平、穩定與繁榮。