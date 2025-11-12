宜蘭外婆家變「諾亞方舟」家具全漂起！她嚇傻：要回去當鏟子超人

▲女網友透過監視器，發現外婆家中因淹水，家具全浮起。（翻攝自Threads@peijhen948）

圖文／鏡週刊

客廳漂浮家具淹至膝！受鳳凰颱風外圍環流與東北季風影響，宜蘭地區連日豪雨，多地淹水嚴重。昨（11日）就有一名女網友在Threads分享外婆家一樓客廳慘況，直呼：「這什麼鬼啊，一樓客廳是要演諾亞方舟嗎？」

地點位於宜蘭蘇澳聖愛里，從監視器畫面可見，客廳積水淹至膝蓋高度，沙發、神桌、櫃子等大型家具全都漂浮在水面，宛如小型水上世界。

原PO在貼文下留言提到，由於外婆行動不便，已在家人與看護協助下先行撤離至二樓避難，「 不過目前已經斷電看不到即時狀況 很無奈+心急⋯ 」。同時準備返回現場清理積水，化身「鏟子超人」救家園。

貼文曝光後，網友紛紛留言打氣：「希望你們家平安」、「第一次看到宜蘭淹這麼嚴重，大家注意安全。」「需要幫忙鏟丟上來脆說一聲 絕對下去搶遺鏟」、「不用鏟，這個好像沒有土」、「記得要用消毒水消毒那些還有要留著用的東西」、「外婆還好嗎」。

也有曾經經歷過花蓮淹水復原的網友提醒注意衛生與安全，「小心類鼻疽跟鉤端螺旋體病，泥沙雖不厚，但人命最重要。」原PO也回應：「謝謝大家告知不用鏟，希望水趕快退去我們才能回去救災，願大家平安。」



