快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，北北基大雨特報！中央氣象署表示，今日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，尤其在基隆北海岸、大台北山區要防範局部豪雨。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市

氣象署今天清晨發布「大雨特報」，熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，北海岸及台東縣山區已有豪雨發生，今日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，請慎防坍方及落石。

氣象署也發布「陸上強風特報」，熱帶性低氣壓及其外圍環流影響及東北風明顯偏強，今晨至周五晚上，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大台北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。

氣象署預報，周五東北季風影響，桃園以北及宜花有局部短暫雨，台東、竹苗山區及恆春半島有零星短暫雨；周六、周日東北季風稍減弱，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署提醒，下周一東北季風增強，各地天氣轉涼，下周二、下周三東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及宜花有局部短暫雨，台東及恆春半島有零星短暫雨；下周一、下周二中南部山區亦有零星短暫雨。

