　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

（圖／翻攝easterlywave）

▲熱帶低壓遠離中。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，北北基大雨特報！中央氣象署表示，今日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，尤其在基隆北海岸、大台北山區要防範局部豪雨。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署今天清晨發布「大雨特報」，熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，北海岸及台東縣山區已有豪雨發生，今日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，請慎防坍方及落石。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署也發布「陸上強風特報」，熱帶性低氣壓及其外圍環流影響及東北風明顯偏強，今晨至周五晚上，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大台北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署預報，周五東北季風影響，桃園以北及宜花有局部短暫雨，台東、竹苗山區及恆春半島有零星短暫雨；周六、周日東北季風稍減弱，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署提醒，下周一東北季風增強，各地天氣轉涼，下周二、下周三東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及宜花有局部短暫雨，台東及恆春半島有零星短暫雨；下周一、下周二中南部山區亦有零星短暫雨。

▼熱帶低壓動向。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「短命鳳凰」58年首個登陸颱　共伴豪雨台灣中央炸出結界

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

黃明志今將獲釋　謝侑芯好友：仍盼他老實交代事發過程

台人必做！他拍進麵包店「挑選過程」爆93萬共鳴：大家都一樣

高雄罕見颱風雨、北台灣紅爆　更強東北季風接力「有感冷」探15℃

客服回信竟酸「白痴客人」讓他氣炸　Klook道歉：將懲處或辭退員工

「短命鳳凰」58年首個登陸颱　共伴豪雨台灣中央炸出結界

鳳凰絕命上岸8縣市豪雨「北台灣紅爆」濕又涼　2地降雨破紀錄

每天刷3次牙「能降血糖」又護心！醫師曝最新研究：清除未爆彈

台鐵明午前恢復行駛　蘇澳新路線掏空「3列車調整始發站」

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

宜蘭沉浸式釣蝦

宜蘭暴雨淹1樓高！2車輛拋錨疑遭國軍突擊車輾過　慘變廢鐵畫面曝

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

黃明志今將獲釋　謝侑芯好友：仍盼他老實交代事發過程

台人必做！他拍進麵包店「挑選過程」爆93萬共鳴：大家都一樣

高雄罕見颱風雨、北台灣紅爆　更強東北季風接力「有感冷」探15℃

客服回信竟酸「白痴客人」讓他氣炸　Klook道歉：將懲處或辭退員工

「短命鳳凰」58年首個登陸颱　共伴豪雨台灣中央炸出結界

鳳凰絕命上岸8縣市豪雨「北台灣紅爆」濕又涼　2地降雨破紀錄

每天刷3次牙「能降血糖」又護心！醫師曝最新研究：清除未爆彈

台鐵明午前恢復行駛　蘇澳新路線掏空「3列車調整始發站」

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

2025十大串流平台聲量榜大揭密！　喚起觀眾青春回憶

美國政府要重新開門！道瓊突破48000點新高　AMD狂飆9%

黃明志今將獲釋　謝侑芯好友：仍盼他老實交代事發過程

抽中最高現賺4.25萬元　三檔新股申購今日起跑

川普希望今天簽署法案　結束史上最長政府停擺

賓士「大改款GLB休旅車」內裝曝光！極端低溫測試中12／8全球首發

快訊／台南凌晨2轎車相撞　5人送醫

雨灌宜蘭！計程車博物館慘淹　24輛老爺車「泡水輪胎高」館長心碎

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

生活熱門新聞

短命鳳凰撐到台灣　58年11月首個登陸颱

「普發1萬才入帳！」他一早睡醒卻沒了：太慘了

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

飛北京直播12天業績差　館長：你們像人嗎

下波更強東北季風「有感冷」探15℃

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

Joeman介紹台灣產品！講出「1詞」兩派戰翻

鳳凰絕命上岸8縣市豪雨　北台灣紅爆

快訊／貓奴搶「CAT-8888」車牌57.6萬決標　7777也要27萬

台人必做！進麵包店一舉動爆93萬共鳴

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

大里人嗨翻「豪華影城」確定進駐　終結電影沙漠

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

更多熱門

相關新聞

下波更強東北季風「有感冷」探15℃

下波更強東北季風「有感冷」探15℃

26號颱風「鳳凰」今（11日）晚登陸屏東後減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署已經解除海陸警報，但因其外圍環流影響且東北風偏強，持續發布8縣市豪雨特報，尤其高雄也少見的下起11月颱風雨，北台灣則降雨明顯持續到明天（12日）。周末短暫空檔後，下周又有一波較強東北季風報到，北部下探16度。

短命鳳凰撐到台灣　58年11月首個登陸颱

短命鳳凰撐到台灣　58年11月首個登陸颱

鳳凰絕命上岸8縣市豪雨　北台灣紅爆

鳳凰絕命上岸8縣市豪雨　北台灣紅爆

LIVE／鳳凰掉毛登陸　20:30解除警報

LIVE／鳳凰掉毛登陸　20:30解除警報

即／「迷你鳳凰」登陸了　飛越恆春

即／「迷你鳳凰」登陸了　飛越恆春

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署

讀者迴響

熱門新聞

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

短命鳳凰撐到台灣　58年11月首個登陸颱

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

KK園區主謀引渡回中國　押送登機畫面曝

新北大樓深夜大火！1女無呼吸心跳

「普發1萬才入帳！」他一早睡醒卻沒了：太慘了

太子集團發聲明！否認一切違法行為

軍方壓壞2車　卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台

知名麻辣鍋涉洗錢　闆娘聲押禁見

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

不畏中共全球通緝！　沈伯洋現身德國

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面