生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

入冬最冷！　全台低溫將探1字頭

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，下周一晚間至下周二預估是入冬以來最冷，下周二夜間各地氣溫甚至都可來到1字頭，算是入冬以來最明顯的一波降溫；預估至月底大致維持東北季風環境，且後續北方系統更活躍，帶來的冷空氣將逐漸變強，可以宣告冬天正式來臨。

薛皓天指出，今日起大環境轉受東北季風影響，不過熱帶性低氣壓位於台灣東方海面，且有一道鋒面也延伸至台灣東北方，使中北部及東部持續為陰陣雨天氣，山區也有短暫陣雨；其餘地區大致為多雲，天氣上半天偶有飄雨，下半天後中部以南偶有陽光露臉機會，氣溫也稍回升。

薛皓天說，北部降雨熱區為北海岸至東北角、山區及宜蘭，這樣的降雨將持續至周五清晨，降雨類型為持續性，不過上述地區偶有較大雨勢發生，日雨量可達大雨至局部豪雨等級。

▼下周大降溫。（示意圖／資料照）

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

薛皓天提到，周五隨低壓遠離，水氣稍減少，持續受東北季風影響，北部及東北部仍為陰陣雨天氣；其餘地區天氣轉好，為晴到多雲時晴，南部氣溫再回升，局部高溫可接近30度，類似天氣持續至周六。

薛皓天分析，周日東北季風減弱，短暫轉偏東風環境，迎風面東北部及東半部持續有短暫雨，台北盆地天氣轉好，各地為晴到多雲天氣，中南部氣溫暖熱，仍有接近30度機會。

薛皓天表示，下周一北方槽線加深並南下，帶動地面東北季風增強，北部、東部再轉陰陣雨天氣，氣溫下降，中部以南為持晴到多雲天氣，白天氣溫持續暖熱；入夜後東北季風再增強，迎風面北部東北部降雨較明顯，日雨量可達大雨等級，且氣溫會下降至20度以下，配合降雨，氣溫可降至16度左右，體感上偏冷。

薛皓天提醒，下周一晚間至下周二預估是入冬以來最冷的天氣，除北部低溫在16度上下，中南部降溫也明顯，中部高溫降至20度以下，南部約22度；周二夜間各地氣溫甚至都可來到1字頭，算是入冬以來最明顯的一波降溫。

薛皓天指出，天氣方面，下周二因東北季風持續影響，新竹以北及東半部為陰陣雨天氣，中部多雲時陰，南部多雲時晴；下周三東北季風略為減弱，不過仍為持東北風環境；下周四、下周五水氣多，各地為陰時多雲有短暫陣雨天氣。

薛皓天說，預估至月底大致維持東北季風環境，且後續北方系統更活躍，帶來的冷空氣將逐漸變強，北部低溫都有1字頭的機會，可以宣告冬天正式來臨，請大家準備好冬季衣物，多注意保暖防寒。

