強冷空氣估探12℃　將創新低溫時間曝

▲下周可能創今年入秋新低溫。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，下周一入秋以來最強的冷空氣開始南下，下周二晚、下周三晨北台將創入秋以來最低氣溫，苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站亦將降至15度左右，直逼大陸冷氣團。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨雷達回波顯示，鳳凰颱風的殘餘環流在花蓮外海；紅外線雲圖則顯示中高雲在台灣，變性過程（熱帶氣旋轉溫帶氣旋）進行中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風略增強，北台氣溫略降稍轉涼，北部及東北部有局部雨，其他地區好轉，中南部白天微熱、早晚涼；周五仍受東北季風影響，但水氣減少，各地多雲時晴，北海岸、宜花偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六、周日東北季風減弱，各地晴時多雲，東北部偶有零星少量降雨的機率，北台氣溫回升，中南部白天熱早晚涼。

吳德榮表示，下周一入秋以來最強的冷空氣開始南下，迎風面降雨，氣溫逐漸下降、明顯轉冷；下周二迎風面逐漸轉乾，氣溫續降，下周二晚、下周三晨北台將創入秋以來最低氣溫，苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站亦將降至15度左右（定義上仍屬東北季風、直逼冷氣團），需注意保暖並觀察模式調整；下周三白天起至下周四東北季風減弱，天氣穩定，氣溫逐日回升。