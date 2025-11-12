　
女罹乳癌4期化療「4年6次」仍擴散　醫病不放棄迎來生命轉機

▲門諾透過「癌症特殊治療補助辦法」，助患者赴台北榮總與清華大學完成硼中子治療。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾透過「癌症特殊治療補助辦法」，助患者赴台北榮總與清華大學完成硼中子治療。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

「四年抗癌，醫師都不放棄，我當然不能放棄自己！」49 歲陳小姐確診乳癌四期，歷經化療、放療、標靶與光子刀，癌細胞仍擴散至腦部。四年抗癌，她不曾放棄，門諾醫院堅持尋找治療契機。最終，院方透過「癌症特殊治療補助辦法」，全額負擔 70 至 80 萬元費用，助她赴台北榮總與清華大學完成硼中子治療。醫病雙方不放棄，讓原本陷入絕境的病情，迎來生命轉機。
 
陳小姐回憶時眼神堅定。她感謝主治醫師林斈府與醫療團隊一路相伴，從最初的震驚、崩潰，到後來學會以樂觀心態正面迎擊病魔，每一次的鼓勵，都成為她不輕言放棄的力量。
 
四年前，陳小姐在偶然觸摸下發現乳房異狀。沒想到確診時，癌症已悄悄跨越防線，直達第四期。確診當日，她獨自走進診間，聽著醫師說明病情，情緒瞬間崩潰，在診間嚎啕大哭。但哭過後，她選擇直面現實，全力抗癌。

▲門諾透過「癌症特殊治療補助辦法」，助患者赴台北榮總與清華大學完成硼中子治療。（圖／門諾醫院提供，下同）

接受硼中子治療。
 
她先後接受六次化療、手術、電療，接著進入漫長的標靶治療。雖然治療副作用讓她掉光頭髮、身體虛弱，但她始終告訴自己「醫學進步，總有希望」。第二年開始，她頻繁感到頭痛不止，檢查後發現癌細胞已轉移至腦部，腫瘤多達四顆。她接受兩次光子刀治療，雖一度縮小腫瘤，卻仍無法完全控制病情。當聽聞硼中子捕獲治療可能成為最後的契機時，她卻因高昂費用而兩度婉拒。
 
「一次治療就要七、八十萬，我哪裡負擔得起？」陳小姐坦言，這是她第一次打算放棄抗癌。所幸，主治醫師林斈府與癌症中心團隊不願看著她停下腳步，積極協助申請院內的「癌症特殊治療補助辦法」。這項制度，正是為減輕弱勢癌友醫療負擔而設立，確保病人能在最需要時獲得及時的先進治療。
 
2025 年 7 月，在院方全力支持下，她終於踏上前往台北榮總、清華大學的治療之路。治療過程中，她需先注射含硼藥劑，待藥物鎖定腫瘤後，再接受中子束照射。整個過程需保持完全靜止，持續半小時。做完後，她感到頭暈與偶發耳鳴，幸好無嚴重副作用。「如果沒有醫院的幫忙，我早就放棄了。」她感慨地說。治療後，她的狀況逐漸好轉，醫師評估腫瘤獲得有效控制。經歷四年的煎熬，如今重新找回生活的節奏。
 
今年11月，她計畫參加太平洋縱谷馬拉松，用雙腳證明「戰勝癌症的自己」。而在逐步恢復體能後，她也許下明年要到日本旅行的心願，笑說：「要好好把握機會享受人生！」

▲門諾透過「癌症特殊治療補助辦法」，助患者赴台北榮總與清華大學完成硼中子治療。（圖／門諾醫院提供，下同）

陳小姐感謝主治醫師林斈府與醫療團隊一路相伴。

 門諾醫院癌症中心主任林府表示，硼中子捕獲治療（BNCT）就像是替癌細胞安裝「定點炸彈」。治療前，醫師會先打入一種含有硼元素的藥劑，這些硼就像有 GPS 定位一樣，會自動集中到癌細胞裡。接著，再用特殊的中子束照射腫瘤，當中子碰到藏在癌細胞內的硼，就會立刻釋放能量，把癌細胞「內爆」式摧毀。
 
特別的是，這種攻擊幾乎只發生在腫瘤細胞裡，周邊正常細胞就像被排除在爆破範圍外，因此副作用比傳統放療少很多。也因為這種「精準打擊」的特性，BNCT 特別適合治療腦部或已多次治療卻復發的癌症，被譽為「癌症治療的最後武器」。
 
回首一路走來，陳小姐最想對其他病友說：「相信醫療，聽從醫師，積極面對。」她深知，癌症帶來的不是只有病痛，還有龐大的心理壓力與經濟重擔，但正因如此，更需要醫院與病人的雙向堅持。對門諾醫院而言，這不僅是一項醫療補助，更是一份對生命的承諾。

高雄身障藝術家聯展用色彩寫下生命韌性

高雄身障藝術家聯展用色彩寫下生命韌性

高雄市政府勞工局主辦的《一起出發吧！探索藝術裡的秘密》身心障礙者藝術創作聯展，現正於四維行政中心一樓中庭登場，展期至11月10日止。此次共集結11位身心障礙藝術家，以繽紛色彩與真摯情感，描繪他們面對生命挑戰的勇氣與創造力，現場每一幅作品都蘊藏無聲卻強烈的生命能量。

陸研究破解140年難題 「原料變成藥」有望大幅降低「抗癌藥」成本

陸研究破解140年難題 「原料變成藥」有望大幅降低「抗癌藥」成本

不倒騎士環島騎行千里　接受挑戰「運動抗癌」

不倒騎士環島騎行千里　接受挑戰「運動抗癌」

11歲陸抗癌網紅「滿腹腫瘤離世」

11歲陸抗癌網紅「滿腹腫瘤離世」

轉機順便玩台灣「可領600元機場消費券」　明天起開放線上登錄

轉機順便玩台灣「可領600元機場消費券」　明天起開放線上登錄

