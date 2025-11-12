不敗教主被騙40萬！　他還原過程嘆：唉，太相信人了

　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不敗教主被騙40萬！他自認「犯1錯誤」掉入陷阱：太相信人了

▲有「存股達人」之稱的陳重銘。（圖／翻攝自Facebook／不敗教主-陳重銘） 

▲陳重銘透露自己被詐騙。（圖／翻攝自Facebook／不敗教主-陳重銘）

記者曾筠淇／綜合報導

「我被騙了40萬，唉！太相信人了。」不敗教主陳重銘發文透露，他以前的學生告訴他，家中長輩因為住院，所以需要借用40萬元，他當下選擇相信對方，所以就把錢交出去了，不料卻因此受騙。於是，他便也以自身經驗提醒其他人，「以後如果有人跟你借醫藥費，你可以直接去醫院繳費，不用給他現金」。

陳重銘在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」上發文表示，星期一早上，他以前的學生突然打給他，說家中長輩住院，心臟裝支架要40萬元，所以想向他借錢。由於詐騙猖獗，因此他要求學生親自來找他，他也問了一下對方家中狀況，提醒不要受騙，「然後就把錢給他，救人如救火」。

陳重銘說，他在這裡犯了一個錯，就是他沒有仔細問清楚、太相信人了，然後又覺得生病開刀很煩心，不好意思問太多，「但是我有一直問他是不是被詐騙，他也一直否認」。到了晚上，學生又說開刀失敗，需要25萬元救命，聽到這，陳重銘就深知「這不是標準的詐騙流程嗎？我就先不理他，只是這個晚上我就睡不好覺了」。

到了星期二早上，學生又打電話要借錢，這次陳重銘直接詢問醫院是哪一家？以及之前的40萬元呢？同時要求對方拍收據給他看。不過，陳重銘也沒有要把錢交到學生手上，而是表明自己會直接到醫院繳費。

只是沒想到，到了昨天晚上，學生又換了一個理由來借25萬元，但陳重銘坦言，「我其實已經知道他被騙了，當然不會給他！」同時，他也向學生的太太求證，這才得知「真的是被詐騙，對方說投資股票1000元，可以拿回3～400的退傭，結果他就投了70萬！」

陳重銘說，「其實所謂的退傭，還不就是拿你的錢來給你自己！等到你想要回本金時，對方又會找一堆藉口拚命跟你要錢。」學生的太太雖說要報警，但他則要對方做好心理準備，有可能拿不回這筆錢了！至於他借出的40萬元，畢竟認識對方的家人、妻子，所以則可以拿回來，只是他並不急。

陳重銘也提醒，「年輕人急著成功，就忽略其中的陷阱了，你貪人家的利息，人家是圖你的本金。天上不會掉餡餅，我也是上班工作25年，才有今天這個日子」。

不過，也有網友替陳重銘打抱不平，「自己被詐騙然後再來做詐騙騙老師喔？」陳重銘則說，「應該是沒路走了，原諒他」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

不敗教主陳重銘詐騙

