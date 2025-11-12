國道大貨車363件事故奪17命　惡性違規「超速1.1萬件」最多

▲高公局交通管理組副組長賈毓虎。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國道大型載重車發生事故容易造成重大死傷或影響行車，根據統計，今年1月到9月事故就高達363件，釀17死、593傷，公警局也啟動大型載重車惡性違規取締專案，光超速就逮獲1.1萬件最多，其次是超重有9193件，裝載貨物或機件掉落也有8959件，高公局11月底將邀集貨運三業研商國道行安議題。

高公局交通管理組副組長賈毓虎指出，大型載重車包括大貨車和貨櫃車，以長途運輸為主，車體重心較高，操作彈性沒有小車靈敏，若在國道上發生事故、碰撞或翻覆，以及裝載物掉落，都需要很長的時間處理，對行車安全也有重大影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據高公局統計，國道大型載重車交通事故，今年1月到9月在國道A1和A2交通事故案件中，第一當事者為大型載重車有363件，造成17人死亡、593人受傷。

▲國道大型載重車事故統計和分析。（圖／高公局提供）

其中追撞有193件，高達53%，造成14死、343傷，包含分心和疲勞駕駛、未保持行車安全距離；同向擦撞有100件，占比28%，釀1死、157傷，包含變換車道不當；撞護欄則有35件，比例約10%，釀1死、42傷，肇因包括車輪脫落或輪胎爆裂、分心疲勞駕駛等。

賈毓虎表示，國道散落物也容易成為潛在事故風險，今年1月到9月國道散落物共有3萬6537件，其中以大型載重車掉落胎皮最多，高達7629件，占了21%；另車輛裝載貨物如果超載，容易發生翻覆事故，今年1月到9月國道大型載重車翻覆共40件，造成1死、38傷，其中今年11月4日國3南下大溪出口曾發生一起聯結車撞護欄翻覆，事故處理時間長達7小時。

▲國道大型載重車惡性違規取締。（圖／高公局提供）

為降低事故，高公局除宣導開車不分心、保持安全距離、正確裝載貨物外，國道公警局也啟動大型載重車惡性違規取締專案，其中超速違規最多，高達1萬1479件，其次是超重，也抓到9193件、裝載貨物不穩妥和機件掉落有8959件、未保持安全距離有7342件、胎紋不足有3902件、逃磅則有1098件。

此外，高公局今年迄今已經發函10次給貨運公會，宣導事故案例和行車安全，並規劃11月底再邀集貨運三業研商國道行安議題，公路局今年上半年也篩選並查核輔導高風險公司、車輛和駕駛，總共781家次。