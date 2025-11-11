　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

姊弟戀分手！阿姨上抖音找人討債釀命案　她怨「交往都我付錢」

▲▼台中霧峰命案。（圖／記者許權毅攝）

▲台中霧峰去年的姊弟戀分手討債命案，昨日起在台中地院審理，兇嫌洪男（圖中）刑期明日宣判。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中去年一對相差19歲姊弟戀討債案，釀出命案。洪男稱是正當防衛才反擊闖進家中的討債男子高男、鄭男，最終導致高男身亡。本案進入國民法官審理，案件細節隨之曝光，李女認為洪男於交往期間都是靠自己付錢，就連「媽媽高鐵費」也要出，分手後才想討回贈與金飾，不料卻變成殺人命案。

去年9月23日，台中市霧峰區一棟出租套房發生命案，高男與鄭男疑似受李女（52歲）唆使，前往其前男友洪男（33歲）租屋處討債，結果2人進入屋內後，遭洪男隨手抄起一把20公分長水果刀反殺，甚至刀刃跟刀柄斷裂，高男傷重死亡、鄭男重傷，洪男被依殺人、殺人未遂起訴。

本案自10日起由國民法官審理，本案爭點係洪男是否構成殺人、殺人未遂或是傷害致死以及過失致死罪。另外洪男主張之正當防衛、是否適用刑法第59條情堪憫恕。

今日下午開庭，事發當天報案的目擊者李姓大學生出庭作證，李生害怕見到洪男本人，選擇隔離室內作證。李生說：「事發當天聽見有人喊『不要再打了』，還用手機錄影拍到一個男子全身是血，扶著牆壁走出，才嚇得報案，跑到一樓後，更看見2人倒在血泊中。」

檢辯提示非供述證據、供述證據可見。死者高男解剖報告指出，高男全身總計有12道傷痕，最小的傷口約1.2公分至4公分，最深達到19公分，且有刀械可能有轉動情況，小動脈被割傷，導致失血過多而亡。

鄭男說，受到一名叫「歐嗨呦」的男子轉介，替李姓女子討債，李女稱借給洪男現金跟金飾，加起來應該有200萬，若討得債務，可以分得一半。3人組成群組，鄭男再找來本案死者高男一同前往，坦承是強行闖入洪男住處，洪男否認有欠債，稱是李女「心甘情願」給的。

▲前女友李女為出氣，上抖音找討債人士。（圖／記者許權毅攝）

李女說，光是網銀轉給洪男就有50萬元，兩人只要見面就是自己在出錢，要把黃金、金戒指、金項鍊討回來。李女稱，連某次替洪男慶生，幫洪男從高雄找媽媽、朋友上來，高鐵前還是自己出的，只說要討債就好。

李女坦言，是玩抖音遇到一名叫「玩奶in北京」的男子，兩人加了好友，男子LINE帳號叫「歐嗨呦」，不曉得真實姓名，再由「歐嗨呦」轉介給鄭男，後來才得知「歐嗨呦」是一名劉姓男子。劉男自稱，只是負責轉介，鄭男稱缺工作，能幫人討債。

台中地院國民法官庭昨日起密集審理，今日下午傳出有備位國民法官身體不適，解除委任。本案預計明日續行審理，預計明天下午評議後宣判。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰颱風估明天深夜提前出海　周四解除海陸警
快訊／忘了帶鑰匙！新北13歲少女「頂樓攀爬」摔落
家門前有土石流！泥水滾滾...一片泥黃畫面曝
揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：我來殺你的
刺輔大名醫兇刀曝！　男看診突攻擊遭壓制上銬
快訊／鳳凰颱風陸警範圍擴大至6縣市　嘉義入列
LIVE／明10縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明
獨／陽明山狂燒4.5公頃人禍真相曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／疑忘了帶鑰匙！板橋13歲少女「頂樓攀爬」　摔落2F遮雨棚

2013年豐田86喊價52次12.2萬成交　卦山法拍市集為國庫入帳千萬

輔大醫院內揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：我來殺你的

刺輔大名醫兇刀曝！男看診突攻擊遭壓制上銬　副院長：依法追究

家門前有土石流！宜蘭南方澳道路泥水滾滾　一片泥黃畫面曝

快訊／下班注意！國1五股段追撞1車側翻佔2車道　回堵6公里

快訊／鳳凰颱風逼近！　瑞芳區公所急撤離6里「198戶567人」

姊弟戀分手！阿姨上抖音找人討債釀命案　她怨「交往都我付錢」

子宮鏡手術大失血險奪命！女腹部留2恐怖長疤崩潰：活得像惡夢

不斷更新／鳳凰逼近！全台停班課一覽　台東宣布了：明正常上班課

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

快訊／疑忘了帶鑰匙！板橋13歲少女「頂樓攀爬」　摔落2F遮雨棚

2013年豐田86喊價52次12.2萬成交　卦山法拍市集為國庫入帳千萬

輔大醫院內揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：我來殺你的

刺輔大名醫兇刀曝！男看診突攻擊遭壓制上銬　副院長：依法追究

家門前有土石流！宜蘭南方澳道路泥水滾滾　一片泥黃畫面曝

快訊／下班注意！國1五股段追撞1車側翻佔2車道　回堵6公里

快訊／鳳凰颱風逼近！　瑞芳區公所急撤離6里「198戶567人」

姊弟戀分手！阿姨上抖音找人討債釀命案　她怨「交往都我付錢」

子宮鏡手術大失血險奪命！女腹部留2恐怖長疤崩潰：活得像惡夢

不斷更新／鳳凰逼近！全台停班課一覽　台東宣布了：明正常上班課

桃園南門市場颱風來襲前啟動復原作業　11/17起進行全面拆除

吃得到fumée招牌鵪鶉蛋、雞頸肉串燒　inari居酒屋推特別企劃

鳳凰來襲！雲林崙背豐榮村「綠色隧道」啟動預警性封閉作業

中獎人捐出1.2億點燃少棒夢！第13屆「花蓮台彩威力盃」12/6熱血登場、展現夢想力量

泰辣妹比賽熱舞「私處大走光」畫面瘋傳　遭炎上道歉了

美學館教保中心參訪台東縣警察局　萌娃直呼「讚」

BMI不是胖瘦唯一指標　醫舉例「大谷翔平過重」沒人說他胖

全猿力挺古久保！陳晨威忍不了發聲「沒一個教練像他這樣真性情」

陸雙11金價一夜漲130元…嚇壞買家　 店家嘆：金價成同行間秘密

黑豹旗／車禍復出！「府城大谷」黃于揚雙響炸出牆、後援2局無失分

提前準備明年D&E演唱會? 銀赫.東海打算預定台北大巨蛋XD

社會熱門新聞

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

不斷更新／全台停班課一覽　台東宣布了：明正常上班課

明是否放颱風假　陳其邁：下午2點會議判斷

快訊／輔大醫院濺血！名醫江漢聲遭病患砍傷

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

北台灣僅桃園獨放颱風假　張善政曝兩大關鍵因素

13歲少女被誘多次開房　只穿內褲衝出求救

盜賣年長里民房產賤賣　三重前里長收押禁見

怒吼畫面曝！30歲男刺傷江漢聲　背景曝光疑尋仇

淫魔教練不只90罪！再爆性侵10球員22次

高雄明天是否停班課　陳其邁：等19:00預報決定

即／預謀藏匿傅崐萁管家　名律師幫租套房遭起訴

仙塔律師被控洩密　完妝出庭笑臉拒認罪

下士自拍害榮譽假取消　8兵圍毆下場曝

更多熱門

相關新聞

人妻淫喊：我很騷前後都玩　老公見約砲文崩潰了

人妻淫喊：我很騷前後都玩　老公見約砲文崩潰了

台中一名人夫控訴妻子美美(化名)在外欠債，不僅離家出走，還約砲男網友，傳訊「我很騷」、「可以榨乾很多男生」、「前面跟後面都玩」，怒向法院訴請離婚。美美則認為，她只是以網愛滿足生理需求，並沒有和其他男人實際發生性行為，她不願意離婚。台中地院審理，法官認為夫妻感情已無法回復，判准離婚。可上訴。

粥店疑老鼠掉進鍋員工無立即處理　中市府將稽查

粥店疑老鼠掉進鍋員工無立即處理　中市府將稽查

流感脫離流行仍增7死！

流感脫離流行仍增7死！

坐檯妹被逼做S反擊　警要她「想清楚再告」

坐檯妹被逼做S反擊　警要她「想清楚再告」

台南安平疑似落水死亡！69歲李男遭發現成浮屍南消打撈上岸

台南安平疑似落水死亡！69歲李男遭發現成浮屍南消打撈上岸

關鍵字：

台中國民法官國民法庭命案死亡姐弟戀

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面