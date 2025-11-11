姊弟戀分手！阿姨上抖音找人討債釀命案　她怨「交往都我付錢」

▲台中霧峰去年的姊弟戀分手討債命案，昨日起在台中地院審理，兇嫌洪男（圖中）刑期明日宣判。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中去年一對相差19歲姊弟戀討債案，釀出命案。洪男稱是正當防衛才反擊闖進家中的討債男子高男、鄭男，最終導致高男身亡。本案進入國民法官審理，案件細節隨之曝光，李女認為洪男於交往期間都是靠自己付錢，就連「媽媽高鐵費」也要出，分手後才想討回贈與金飾，不料卻變成殺人命案。

去年9月23日，台中市霧峰區一棟出租套房發生命案，高男與鄭男疑似受李女（52歲）唆使，前往其前男友洪男（33歲）租屋處討債，結果2人進入屋內後，遭洪男隨手抄起一把20公分長水果刀反殺，甚至刀刃跟刀柄斷裂，高男傷重死亡、鄭男重傷，洪男被依殺人、殺人未遂起訴。

本案自10日起由國民法官審理，本案爭點係洪男是否構成殺人、殺人未遂或是傷害致死以及過失致死罪。另外洪男主張之正當防衛、是否適用刑法第59條情堪憫恕。

今日下午開庭，事發當天報案的目擊者李姓大學生出庭作證，李生害怕見到洪男本人，選擇隔離室內作證。李生說：「事發當天聽見有人喊『不要再打了』，還用手機錄影拍到一個男子全身是血，扶著牆壁走出，才嚇得報案，跑到一樓後，更看見2人倒在血泊中。」

檢辯提示非供述證據、供述證據可見。死者高男解剖報告指出，高男全身總計有12道傷痕，最小的傷口約1.2公分至4公分，最深達到19公分，且有刀械可能有轉動情況，小動脈被割傷，導致失血過多而亡。

鄭男說，受到一名叫「歐嗨呦」的男子轉介，替李姓女子討債，李女稱借給洪男現金跟金飾，加起來應該有200萬，若討得債務，可以分得一半。3人組成群組，鄭男再找來本案死者高男一同前往，坦承是強行闖入洪男住處，洪男否認有欠債，稱是李女「心甘情願」給的。

▲前女友李女為出氣，上抖音找討債人士。（圖／記者許權毅攝）



李女說，光是網銀轉給洪男就有50萬元，兩人只要見面就是自己在出錢，要把黃金、金戒指、金項鍊討回來。李女稱，連某次替洪男慶生，幫洪男從高雄找媽媽、朋友上來，高鐵前還是自己出的，只說要討債就好。

李女坦言，是玩抖音遇到一名叫「玩奶in北京」的男子，兩人加了好友，男子LINE帳號叫「歐嗨呦」，不曉得真實姓名，再由「歐嗨呦」轉介給鄭男，後來才得知「歐嗨呦」是一名劉姓男子。劉男自稱，只是負責轉介，鄭男稱缺工作，能幫人討債。

台中地院國民法官庭昨日起密集審理，今日下午傳出有備位國民法官身體不適，解除委任。本案預計明日續行審理，預計明天下午評議後宣判。