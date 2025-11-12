多明尼加全國大停電！　首都一片漆黑地鐵停擺

▲多明尼加首都陷入一片漆黑。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

多明尼加共和國11日發生罕見全國性大停電，民眾面臨交通大亂、商業活動停擺等狀況。能源部長桑托斯（Joel Santos）表示，截至11日晚間已恢復約15%供電，將逐步恢復電力供應，並會以交通運輸和醫療領域列為優先復電對象。

美聯社報導，首都聖多明哥市（Santo Domingo）地鐵系統停擺，部分乘客被迫下車步行穿越隧道，空中纜車也停駛。37歲資訊人員奧蘇納（Tomás Ozuna）無奈表示，「聖多明哥東區交通一團亂，不知道該怎麼上班」。

???????????? Reportan apagón a nivel nacional en República Dominicana debido a un fallo masivo que paralizó servicios esenciales como hospitales, bancos e instituciones de gobierno, además de afectaciones a servicios de Internet y otros servicios de comunicación.pic.twitter.com/p5kehlryKd — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) November 12, 2025

醫院、銀行等大型機構雖有發電機維持運作，但多數民宅和小型商家仍處於斷電狀態。聖多明哥市理髮店老闆恩卡納西翁（Leonel Encarnación）抱怨，「冷氣一停，客人全跑光了」。26歲銀行職員費南德茲（Lissa Fernández）也擔心無法順利回家，「地鐵停了，我得想辦法回去」。

▲多數民宅和小型商家仍處於斷電狀態。（圖／達志影像／美聯社）

這次的大停電肇因於輸電系統故障，但導致系統出狀況的具體原因仍待釐清。多明尼加電力輸送公司表示，聖佩德羅德馬科里斯和奎斯奎亞電廠發電機組停機之後引發連鎖效應，導致其他輸電與發電廠出現故障。

根據國際能源署，多明尼加電力供應主要依賴石油及其相關產品，其次為煤炭、天然氣，太陽能、風力和水力發電占比較小。

▼這次的大停電肇因於輸電系統故障，但導致系統出狀況的具體原因仍待釐清。（圖／達志影像／美聯社）