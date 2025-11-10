俄猛轟能源設施！烏克蘭「多地輪流斷電」　數百萬人陷冰冷黑暗

▲關鍵民用基礎設施8日遭俄軍襲擊後，哈爾科夫市（Kharkiv）全市斷電。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭能源設施8日遭到俄軍大規模攻擊，至少造成15位平民喪生，以及全國多地大規模斷電。當局已緊急改採「多地輪流停電」措施，數百萬人必須忍受寒冬與黑暗的威脅，紛紛配合停電時程安排行程。

烏克蘭統計，俄軍8日晚間一共發射45枚飛彈，包括一些彈道飛彈，總共僅9枚被攔截。此外，俄軍還發射了大約450架無人機。

此波攻擊涉及全國9個地區，至少26枚飛彈和52架無人機擊中25個地點，大多集中在首都基輔（Kyiv）、中部波塔瓦（Poltava）、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk），至少造成15名平民喪生。

其中，第聶伯羅一棟9層公寓遭無人機襲擊，造成3死12傷。倖存居民拉雷薩（Larysa）回憶，「我不知道自己是怎麼活下來的，因為所有彈片都飛到我睡覺的床上。」

當局警告，大規模破壞意味著需要一些時間才能恢復能源供應，全國電力供應開始實施配給制，根據電力公司公布時間表，首都基輔9日面臨10至12小時的斷電。

烏克蘭能源部長葛林丘克（Svitlana Grynchuk）說，8日的攻擊是戰爭以來「針對能源設施最大規模的直接彈道飛彈攻擊之一。」為了穩定電網，起初幾乎所有地區都實施緊急停電，隨後才改成按小時輪流斷電，以利民眾更容易安排生活作息。

針對能源的頻繁攻擊嚴重破壞烏克蘭的天然氣生產，導致該國被迫進口昂貴的歐洲天然氣以彌補短缺資源。但葛林丘克表示，「儘管敵人有所計畫，烏克蘭今年冬天仍將擁有光明和溫暖。」

CNN指出，烏克蘭氣溫周末開始最低降至「攝氏個位數」。自從2022年全面入侵以來，俄羅斯多次攻擊烏克蘭的能源設施，但在每年這個時候通常會加大攻勢，人們已經習慣因為頻繁停電改變計畫，柴油發電機成為常見用品，家庭趁著有電的時候煮飯、讀書，老年人避免出門，以免受困電梯裡。

俄羅斯國防部宣稱，此波攻擊是為了回應烏克蘭先前的襲擊行動，使用武器包括匕首（Kinzhal）彈道飛彈等，目標是烏克蘭軍工企業，以及支援軍事行動的天然氣及能源設施。

近幾個月，烏克蘭也加大對俄羅斯煉油廠等基礎設施的無人機與飛彈攻擊，8日對伏爾加格勒地區（Volgograd）能源設施發動「大規模攻擊」，導致一座變電站被擊中，但幾小時後就恢復供電。