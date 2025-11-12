被清大科法所拔掉教職？　翁曉玲：我分身乏術只是沒開課

▲國民黨立委翁曉玲 。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立委翁曉玲任清大通識教育中心暨科技法律研究所合聘副教授時，獲國民黨列為2024不分區立委並當選，但昨有媒體報導翁已被「拔掉」，事後清大證實翁已不在合聘師資名單上，不過仍為校內通識中心專任教師。對此，翁曉玲今（12日）表示，科法所只是她的副聘單位，主聘是在清大通識教育中心，但她擔任立委後分身乏術，當然她要做些取捨。翁曉玲也強調，「可以去問問看清大，我到底有沒有被 fire（開除）掉？」

有媒體昨報導，有網友進入在社群發文提到，翁曉玲終於在清大科法所的合聘師資名單中被拔掉了。清大則回應，近年來科法所專任師資人數已穩定成長，教師專長也涵蓋多元領域，基於整體教學及人力配置考量，決議於上學年聘期屆滿後，翁曉玲已不在合聘師資名單上，惟仍是校內通識中心專任教師，但已不在科法所授課。

對此，翁曉玲12日說，她在清大總共有兩個系所一起合併，科法所只是她的副聘單位，她的主聘是在清大通識教育中心；然後她現在擔任立法委員後，分身乏術，一個人要做三份工作，坦白說，對她來講非常吃力，所以大概維持一年為學校開一門課。

「因為我的主聘是在通識中心，所以我當然還是以在通識，然後以大學部的學生開課為主。」翁曉玲澄清，並不是像綠媒說的好像她被清大解聘，「我只是沒開課」，像這樣的不實訊息，好歹也要自己出出功課，查證一下。

翁曉玲強調，她現在回清大開課都是義務性開課，沒有領任何一毛鐘點費，所以在立法院工作這麼沉重的情況之下，當然她要做些取捨，也沒有辦法說在不同的系所同時開課，「所以可以去問問看清大，我到底有沒有被 fire掉？我只是沒有在清大科法所合併，也沒有在那裡開課了」，而從系所的角度，他們做一些安排，對她來說，其實無傷大雅。