基隆議長籲「北北基桃颱風假」脫鉤：基隆該放假就放假

記者葉國吏／綜合報導

鳳凰颱風來襲，北北基桃12日都要上班課，基隆市議長童子瑋11日晚間在臉書上表達對市府決策的不滿，認為基隆應在災害判斷上自主獨立，不必一味與雙北保持同步。他指出，基隆市多處因豪雨積水，交通受阻，市府卻仍宣布今日正常上班上課，忽略市民安全。

▲共30噸的鋼捲從曳引車上滑落，港務局的圍牆被砸破大洞。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

童子瑋強調，北北基雖然過去基於「共同生活圈」概念採一致放假政策，但各地自然環境和防災能力差異巨大，不能僅靠同步作為唯一標準。他表示，基隆的特殊地形及氣候條件，尤其港口城市受季風和水氣影響，讓邊坡住宅及通勤族群面臨更高的風險，市府應該更靈活地做出獨立判斷，保障民眾安全。

童子瑋以桃園市長張善政為例，指出桃園市在颱風期間曾主動脫鉤雙北，根據實際災害情勢決定停班停課政策，展現了地方首長的判斷力與責任感。他認為基隆市長的首要任務是守護市民生活安全，而非為了迎合雙北的同步政策而忽略脆弱地區的風險。

童子瑋呼籲市府未來在面對風災、水災時，應依據天然災害停止上班及上課作業辦法，靈活應對，不必拘泥於政治默契。他提醒，基隆市地形本就複雜，居民通勤風險高，放假決策應以「人」為核心，切實保障市民安全，這才是市府的真正責任。