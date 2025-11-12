快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

▲鳳凰颱風持續減弱。（圖／easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

輕度颱風鳳凰進逼，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。氣象署預報員劉沛滕表示，鳳凰暴風圈今天凌晨0時接觸恆春半島，由於減弱很快，會不會登陸還不一定，可能在登陸前就減弱為熱帶性低氣壓，也不排除今晚到深夜解除颱風警報。

陸上警戒：雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖應嚴加戒備。

海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署表示，根據最新資料顯示，颱風過去3小時暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱，且暴風圈亦有縮小的趨勢。

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，鳳凰暴風圈今晨0時接觸恆春半島，目前向東北朝屏東陸地前進，速度沒很快，有可能在傍晚接近恆春半島近海，由於減弱很快，會不會登陸還不一定，也可能在登陸前變為熱帶低壓。

劉沛滕說，若鳳凰登陸前是最弱輕颱等級，預估傍晚或晚上進入恆春陸地，深夜進到東部海岸、離開陸地，期間很可能減弱成熱帶低壓，也因此不排除今晚到深夜解除颱風警報。

氣象署提醒，鳳凰颱風接近台灣過程中強度將逐漸減弱，今天颱風及其外圍環流影響，各地有降雨機會，其中基隆北海岸、大台北、南部、東半部有局部大雨或豪雨發生的機率；周四颱風減弱並逐漸遠離，除北部仍有局部大雨發生，其他地區雨勢趨緩。