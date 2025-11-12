　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

（圖／翻攝easterlywave）

▲鳳凰颱風接近中。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

鳳凰颱風進逼，中央氣象署持續發布海上陸上警報，而今天苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣停班停課，花蓮縣部分地區也停班課。根據中央氣象署今晨4時「最新風雨預報」，風力預測部分，今日共有10縣市達停班課標準。

►風力停班課達標地區（預測今午12時至晚間6時風力）

台中市濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級
彰化縣濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級
雲林縣濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級
嘉義縣濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級
台南市濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級
高雄市濱海鄉鎮 平均風8級 陣風11級
屏東縣濱海鄉鎮 平均風8級 陣風11級
恆春半島 平均風7級 陣風10級
台東縣濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級
蘭嶼綠島 平均風7級 陣風10級
連江縣 平均風7級 陣風10級
澎湖縣 平均風7級 陣風10級

▼最新風力預測。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／人事行政總處）

▲▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

►各縣市今日停班停課資訊如下

北部地區

台北市：正常上班上課

新北市：正常上班上課

基隆市：正常上班上課

桃園市：正常上班上課

新竹市：正常上班上課

新竹縣：正常上班上課

中部地區

苗栗縣：停止上班、停止上課

台中市：停止上班、停止上課

彰化縣：停止上班、停止上課

南投縣：正常上班上課

雲林縣：停止上班、停止上課

南部地區

嘉義縣：停止上班、停止上課

嘉義市：停止上班、停止上課

台南市：停止上班、停止上課

高雄市：停止上班、停止上課

屏東縣：停止上班、停止上課

東部地區

宜蘭縣：停止上班、停止上課

花蓮縣：光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮停止上班、停止上課；瑞穗鄉奇美國小停止上班上課，其餘正常上班上課

台東縣：正常上班上課

外島地區

澎湖縣：停止上班、停止上課

連江縣：正常上班上課

金門縣：正常上班上課

11/09 全台詐欺最新數據

ET快訊
快訊／鳳凰「高低層分離」持續減弱　最新路徑曝
蘇澳煙波飯店B1淹水！住客想開車走被阻　在地人：出去絕對拋錨
快訊／樂天桃猿選手深夜拋震撼彈！IG發黑白文「野球人生終了！
快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測
鳳凰襲！11縣市+3鄉鎮1校「今放颱風假」　全台停班課懶人包
美政府關門將結束！道瓊飆漲寫新高　軟銀出貨輝達跌近3%
快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組
快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

基隆議長籲「北北基桃颱風假」脫鉤：該放就放

基隆議長籲「北北基桃颱風假」脫鉤：該放就放

鳳凰颱風來襲，北北基桃12日都要上班課，基隆市議長童子瑋11日晚間在臉書上表達對市府決策的不滿，認為基隆應在災害判斷上自主獨立，不必一味與雙北保持同步。他指出，基隆市多處因豪雨積水，交通受阻，市府卻仍宣布今日正常上班上課，忽略市民安全。

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

鳳凰災情158件33傷！宜蘭49處淹水

鳳凰災情158件33傷！宜蘭49處淹水

「一條鳳凰」夜穿南台　鄭明典揭變化

「一條鳳凰」夜穿南台　鄭明典揭變化

鳳凰風雨炸全台！停班課懶人包一覽

鳳凰風雨炸全台！停班課懶人包一覽

氣象氣象雲氣象署鳳凰颱風

