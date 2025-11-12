快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

▲鳳凰颱風接近中。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

鳳凰颱風進逼，中央氣象署持續發布海上陸上警報，而今天苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣停班停課，花蓮縣部分地區也停班課。根據中央氣象署今晨4時「最新風雨預報」，風力預測部分，今日共有10縣市達停班課標準。



►風力停班課達標地區（預測今午12時至晚間6時風力）

台中市濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級

彰化縣濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級

雲林縣濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級

嘉義縣濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級

台南市濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級

高雄市濱海鄉鎮 平均風8級 陣風11級

屏東縣濱海鄉鎮 平均風8級 陣風11級

恆春半島 平均風7級 陣風10級

台東縣濱海鄉鎮 平均風7級 陣風10級

蘭嶼綠島 平均風7級 陣風10級

連江縣 平均風7級 陣風10級

澎湖縣 平均風7級 陣風10級

▼最新風力預測。（圖／氣象署）







依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／人事行政總處）



►各縣市今日停班停課資訊如下

北部地區

台北市：正常上班上課



新北市：正常上班上課



基隆市：正常上班上課



桃園市：正常上班上課



新竹市：正常上班上課



新竹縣：正常上班上課

中部地區

苗栗縣：停止上班、停止上課



台中市：停止上班、停止上課



彰化縣：停止上班、停止上課



南投縣：正常上班上課



雲林縣：停止上班、停止上課

南部地區

嘉義縣：停止上班、停止上課



嘉義市：停止上班、停止上課



台南市：停止上班、停止上課



高雄市：停止上班、停止上課



屏東縣：停止上班、停止上課

東部地區

宜蘭縣：停止上班、停止上課



花蓮縣：光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮停止上班、停止上課；瑞穗鄉奇美國小停止上班上課，其餘正常上班上課



台東縣：正常上班上課

外島地區

澎湖縣：停止上班、停止上課



連江縣：正常上班上課



金門縣：正常上班上課