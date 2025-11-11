　
地方 地方焦點

民進黨中央桃園新住民交流座談　凝聚新力量共創多元共融社會

▲民進黨中央桃園新住民交流座談

▲民進黨新住民事務部主任張瑜庭（左）、新住民諮委林桂金（右）於桃園新住民交流座談。（圖／桃園新住民協會提供，下同。）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨新住民事務部為關懷地方新住民，日前在桃園區舉辦「新住民交流座談會」。協辦單位桃園市新住民協會11日表示，當天許多新住民姊妹帶著小小新二代參加，不時聽見童言童語聲，場面溫馨。民進黨新住民事務部主任張瑜庭表示，民進黨甫於全台22縣市完成新住民諮詢站設立，期盼成為新住民朋友的第一線協助窗口。

▲民進黨中央桃園新住民交流座談

▲家暴防治宣導課程。

張瑜庭說，民進黨長期關注新住民權益，執政以來所推動的新住民相關政策，包括高中職免學費、私立大學學雜費減免及學生宿舍費補貼等措施，致力打造友善、多元的社會，力助新住民融入台灣社會，成為台灣的新力量，民進黨並將持續推動更多交流活動，凝聚新住民力量，共創多元共融的社會。

▲民進黨中央桃園新住民交流座談

▲民進黨中央桃園新住民交流座談。

「新住民交流座談會」桃園區場，同時也安排家暴防治宣導課程，由新住民諮詢委員會林桂金諮委擔任講師，原籍越南的林桂金諮委也是桃園市新住民協會創會長，對於新住民姐妹來台後的生活適應，以及成長學習，相當關注，獲得許多新住民姐妹認同。

桃園區「新住民交流座談會」，共有來自不同國家的30多名新住民姐妹參加，包括：桃園市新移民女性關懷協會理事長楊慧青、執行長楊禮琳（由米整合行銷工作室負責人），也到場與新住民姐妹交流意見，提供專業建議與寶貴經驗。

11/09 全台詐欺最新數據

15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮　居民嘆：真的變孤島
宜蘭暴雨淹水「軍方出動」！水中救人畫面曝
蘋果突上新品「iPhone Pocket」　開賣時間曝光
花蓮瑞穗鄉奇美國小停止上班上課　全台12日停班停課一覽

民進黨中央桃園新住民交流座談　凝聚新力量共創多元共融社會

