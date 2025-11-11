　
地方 地方焦點

新北雙溪3里簡易自來水完工　160戶居民受惠安心用水

▲新北雙溪3里簡易自來水完工。（圖／新北市水利局提供）

▲從取水口引流到儲水塔，雙溪區三港里用戶能穩定用水。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

雙溪山巒疊翠、環境清幽，是許多人嚮往的山城，但也因地勢起伏、聚落分散，長年無法全面接管自來水，居民多依賴山泉或溪流水，枯水期常面臨缺水的困擾。為改善用水問題，新北市水利局今年補助雙溪區公所857萬6,000元，於三港里、共和里及三貂里興辦簡易自來水工程，讓160戶居民受惠，用水更穩定。

水利局長宋德仁表示，雙溪區居民長年依靠山泉水或溪水供應，遇到颱風或枯水期則常面臨水源不穩、混濁或中斷的情況。為此水利局補助雙溪區公所857萬6千元，於三港里、共和里及三貂里，進行簡易自來水工程，除了既有的取水口及設施的修繕整建外，也完成新設4處取水口、鋪設1,623公尺長的2吋HDPE管線及6座儲水塔，其中共和里與三貂里之新設取水口更增設魚梯，在改善居民用水環境之餘，更維持河道生態平衡。

▲新北雙溪3里簡易自來水完工。（圖／新北市水利局提供）

▲雙溪區三港里工程進行配管作業。

三貂里里長連建昌長年關心居民用水問題，熟悉簡易自來水系統及設施運用，連里長表示，非常感謝水利局的經費協助，使里內簡易自來水設備解決了水源流失的問題也讓整體系統更加完善，面對夏季水源乾涸的挑戰也可以善用分段供水的方式讓水源更節約、讓居民有水可用。

宋德仁補充，新北市幅員遼闊，目前仍有部分地區是自來水管線未能到達之處。市府每年編列約5,000萬元經費，持續補助各區公所推動簡易自來水計畫，並依地方特性設計供水系統，今年除了雙溪區之外，平溪、貢寮、坪林、石碇、新店、烏來、石門等行政區，共有20件簡易自來水工程正如火如荼進行中，讓更多居民能安心用水、幸福生活。

▲新北雙溪3里簡易自來水完工。（圖／新北市水利局提供）

▲共和里與三貂里新設取水口更增設魚梯，在改善居民用水環境之餘，更維持河道生態平衡。

►撞擊畫面曝！瑞芳聯結車轉彎「騎士迎面撞上」　卡輪下送醫不治

►富貴角海域捕明蝦「立發168號」翻覆6人落海　船長等3人失蹤

►狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

►用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

新北自來水雙溪

