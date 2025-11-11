　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

13人登山「押隊男墜谷」無人發現！尋獲時已成冰冷遺體

▲郡大山西南稜失聯搜救案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲郡大山西南稜失聯搜救案，押隊的李男消失，隊員沒發現。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市45歲的李姓男子與其餘12名同伴組成登山團，9日挑戰攀登南投信義鄉郡大山西南稜，怎料在攻頂的過程中，押隊的李男不慎失足墜谷，且過程中無人發現，導致錯過黃金救援時間，最終被尋獲時已成冰冷遺體。目前遺體已被運下山、交與家屬。

根據調查，李男與12名同伴組成登山團，9日挑戰南投信義鄉郡大山西南稜，由李男擔任押隊的任務。登山團9日下午時分順利登頂，怎料等到下山以後，眾人才發現押隊的李男已經不見，儘管折返搜尋，仍舊沒有找到人。

▲郡大山西南稜失聯搜救案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲郡大山西南稜失聯搜救案，押隊的李男消失，隊員沒發現。（圖／記者高堂堯翻攝）

隊員們嚇得趕緊報案，南投縣消防局指揮中心晚間7點獲報，立即派出信義及玉山分隊消防人員3人、義消6人，會同東埔派出所所長，展開夜間搜救，10日凌晨時分找到了李男的登山杖、雨鞋等裝備。

不過，在準備繼續下切搜救時，救援隊遇到了崩壁、無法再下切，加上天色昏暗、落石不斷，只能先行撤離。消防局10日上午再度派員前往搜救，大約11點36分發現疑似身影，救援人員垂降約180公尺，12點左右順利接觸到遺體。

▲郡大山西南稜失聯搜救案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲郡大山西南稜失聯搜救案，押隊的李男消失，隊員沒發現。（圖／記者高堂堯翻攝）

當時李男的遺體身旁有大量虎頭蜂，搜救人員以殺蟲劑驅趕後，再將遺體拖上稜線，最終透過繩索、搬運的方式將遺體運下山。

南投縣消防局呼籲，颱風期間山區潛藏極高風險，山友們務必配合各項公告管制措施，切勿挑戰天候、忽視風險登山，以免危及自身與搜救人員安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／苗栗明天停班停課！
快訊／新竹市、南投縣明天正常上班課！最新颱風假一覽
快訊／北北基桃明正常上班上課
快訊／台中宣布明天停班課！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

13人登山「押隊男墜谷」無人發現！尋獲時已成冰冷遺體

快訊／蘇澳暴雨「水淹肩膀高」　AAV7兩棲突擊車緊急出動救援

獨／進口澳洲雞蛋喊冤遭政府切割　拉畜產會墊背仍判賠澳幣195萬

30歲男輔大醫院砍名醫！3罪嫌移送偵辦　江漢聲負傷做筆錄畫面曝

鳳凰逼近！彰化列警戒範圍　明天是否停班課引熱議

鳳凰挾豪雨！瑞芳後火車站「水淹半個輪胎高」　警拉封鎖線管制

快訊／疑忘了帶鑰匙！板橋13歲少女「頂樓攀爬」　摔落2F遮雨棚

2013年豐田86喊價52次12.2萬成交　卦山法拍市集為國庫入帳千萬

輔大醫院內揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：我來殺你的

刺輔大名醫兇刀曝！男看診突攻擊遭壓制上銬　副院長：依法追究

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

13人登山「押隊男墜谷」無人發現！尋獲時已成冰冷遺體

快訊／蘇澳暴雨「水淹肩膀高」　AAV7兩棲突擊車緊急出動救援

獨／進口澳洲雞蛋喊冤遭政府切割　拉畜產會墊背仍判賠澳幣195萬

30歲男輔大醫院砍名醫！3罪嫌移送偵辦　江漢聲負傷做筆錄畫面曝

鳳凰逼近！彰化列警戒範圍　明天是否停班課引熱議

鳳凰挾豪雨！瑞芳後火車站「水淹半個輪胎高」　警拉封鎖線管制

快訊／疑忘了帶鑰匙！板橋13歲少女「頂樓攀爬」　摔落2F遮雨棚

2013年豐田86喊價52次12.2萬成交　卦山法拍市集為國庫入帳千萬

輔大醫院內揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：我來殺你的

刺輔大名醫兇刀曝！男看診突攻擊遭壓制上銬　副院長：依法追究

新北中港大排清圳趣11／15登場　體驗清圳記憶共創潔淨河廊

快訊／未列鳳凰颱風陸上警戒區域　北北基桃明正常上班上課

新北雙溪3里簡易自來水完工　160戶居民受惠安心用水

不斷更新／北北基桃竹投正常上班上課！　7縣市3鄉明日停班停課

單場投不進31球寫紀錄　活塞一哥康寧漢仍寫超猛46分大三元

高雄市議會審預算爆衝突　蔡秉璁：國民黨議員不想審預算就應該換人當　

快訊／11月颱「鳳凰」路徑罕見　台中市宣布明天停班停課

Tiffany 65億珠寶襲台　李心潔愛潛水迷上海葵項鍊

13人登山「押隊男墜谷」無人發現！尋獲時已成冰冷遺體

東森國際前三季EPS1.42元、年增141%　明年三家轉投資公司估轉盈

【鳳凰颱風】登陸菲律賓已釀2死 逾百萬人撤離

社會熱門新聞

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

快訊／輔大醫院濺血！名醫江漢聲遭病患砍傷

明是否放颱風假　陳其邁：下午2點會議判斷

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

北台灣僅桃園獨放颱風假　張善政曝兩大關鍵因素

輔大醫院內揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：來殺你的

高雄明天是否停班課　陳其邁：等19:00預報決定

盜賣年長里民房產賤賣　三重前里長收押禁見

13歲少女被誘多次開房　只穿內褲衝出求救

怒吼畫面曝！30歲男刺傷江漢聲　背景曝光疑尋仇

彰化列警戒範圍　明天是否停班課引熱議

快訊／疑忘了帶鑰匙！板橋13歲少女「頂樓攀爬」摔落

淫魔教練不只90罪！再爆性侵10球員22次

仙塔律師被控洩密　完妝出庭笑臉拒認罪

更多熱門

相關新聞

30歲男輔大醫院砍名醫！3罪嫌移送偵辦

30歲男輔大醫院砍名醫！3罪嫌移送偵辦

新北市新莊區輔大醫院11日下午2點發生攻擊事件，30歲曾姓男子在院內持刀揮砍泌尿科名醫江漢聲，還喊出「我是來殺你的」，接著立刻被保全人員制止。警方到場後立即將人帶回調查，偵訊後依照殺人未遂、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，移送地檢署偵辦，並建請預防性羈押。

桃園放假新北市上班　「1園區怎上班」爆熱論

桃園放假新北市上班　「1園區怎上班」爆熱論

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

野柳土石崩落擋路　出動機具打碎恢復交通

野柳土石崩落擋路　出動機具打碎恢復交通

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

關鍵字：

登山意外搜救南投新北

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

不斷更新／台中宣布了！6縣市3鄉明日停班停課　

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面