13人登山「押隊男墜谷」無人發現！尋獲時已成冰冷遺體

記者柯振中／綜合報導

新北市45歲的李姓男子與其餘12名同伴組成登山團，9日挑戰攀登南投信義鄉郡大山西南稜，怎料在攻頂的過程中，押隊的李男不慎失足墜谷，且過程中無人發現，導致錯過黃金救援時間，最終被尋獲時已成冰冷遺體。目前遺體已被運下山、交與家屬。

根據調查，李男與12名同伴組成登山團，9日挑戰南投信義鄉郡大山西南稜，由李男擔任押隊的任務。登山團9日下午時分順利登頂，怎料等到下山以後，眾人才發現押隊的李男已經不見，儘管折返搜尋，仍舊沒有找到人。

隊員們嚇得趕緊報案，南投縣消防局指揮中心晚間7點獲報，立即派出信義及玉山分隊消防人員3人、義消6人，會同東埔派出所所長，展開夜間搜救，10日凌晨時分找到了李男的登山杖、雨鞋等裝備。

不過，在準備繼續下切搜救時，救援隊遇到了崩壁、無法再下切，加上天色昏暗、落石不斷，只能先行撤離。消防局10日上午再度派員前往搜救，大約11點36分發現疑似身影，救援人員垂降約180公尺，12點左右順利接觸到遺體。

當時李男的遺體身旁有大量虎頭蜂，搜救人員以殺蟲劑驅趕後，再將遺體拖上稜線，最終透過繩索、搬運的方式將遺體運下山。

南投縣消防局呼籲，颱風期間山區潛藏極高風險，山友們務必配合各項公告管制措施，切勿挑戰天候、忽視風險登山，以免危及自身與搜救人員安全。