iPhone將能離線導航、傳照片？蘋果傳正開發五大衛星新功能

▲衛星示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

蘋果傳出正開發多項全新的 iPhone 衛星連線功能，未來將讓用戶在無網路環境下也能使用更多服務。

根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman） 在最新一期《Power On》專欄指出，蘋果內部正在研發五大新功能，包括離線導航、照片傳輸與開放第三方 API 等。古爾曼透露，正在開發中的功能包括：

Apple 地圖衛星導航：讓使用者在無行動數據或 Wi-Fi 狀態下進行地圖導航。

訊息傳照片：支援透過衛星傳送圖片，不再限於文字訊息。

室內連線能力：改善過往需「指向天空」的限制，讓衛星連線在室內環境也可運作。

5G NTN 衛星支援：結合 5G 非地面網路（Non-Terrestrial Network），讓基地台可透過衛星擴大覆蓋範圍。

開放第三方 API：提供開發者整合衛星通訊功能至自家 App 的介面。

不過，他也指出蘋果暫時沒有計畫開放透過衛星進行語音通話、視訊通話或一般網頁瀏覽。

目前 iPhone 的衛星功能主要用於「緊急求救（Emergency SOS via Satellite）」與「尋找（Find My）」服務。當使用者身處無行動網路的偏遠地區時，手機可透過衛星傳送求救簡訊至救援單位，或回報最後的定位資訊，協助搜救人員掌握位置。此項功能目前在包括美國、加拿大、英國、日本等多國提供，且暫時免費使用。

古爾曼指出，蘋果未來計畫推出更進階的功能，可能需用戶直接向衛星業者付費，例如與 SpaceX 合作延長覆蓋範圍的方案。此外，蘋果內部也曾討論推出自有衛星服務，但高層認為不宜「變身電信商」，因此暫無定案。

報導並提到，這些新功能的推出仍仰賴 Globalstar 的基礎設施升級，而該公司部分資金來自蘋果協助。如果 SpaceX 成功收購 Globalstar，相關升級或可更快落地。