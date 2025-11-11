鳳凰逼近！彰化列警戒範圍　明天是否停班課引熱議

▲彰化列入警戒範圍。（圖／氣象署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鳳凰颱風逼進，全台嚴陣以待！中央氣象署今（11日）下午4時發布的最新風雨預報，明（12）日上午6時至下午2時，包括中、彰、雲、嘉等10縣市，已達到停班停課的標準。不過，究竟放不放假？最終決定權仍在各縣市政府手上，許多民眾焦急等待結果，尤其像彰化沿海目前無雨，是否跟進放假，引發熱議。

氣象署資料顯示，明天上午6時至中午12時，台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東濱海鄉鎮及恆春半島、連江、澎湖等地，預估平均風力可能達到7級以上，或陣風超過10級，符合停班課的「風力標準」。

▲鳳凰颱風雨量預估。（圖／氣象署提供）

而在「雨量標準」方面，台東山區從今天下午2時至明日下午2時，24小時累積雨量也達到停班課門檻。氣象署提醒，雖然部分地區目前天氣穩定，但颱風動態多變，民眾應持續注意最新預報。

對地方政府而言，颱風假的決策往往壓力不小。以彰化為例，目前沿海地區無雨，風勢也不大，是否放颱風假，網友反應兩極，有人說「安全第一，該放就放！」，也有人擔憂「無風無雨放假，會不會太草率」，無論如何，多數民眾都希望及早公布，以便安排行程。

隨著鳳凰颱風逼近，各縣市將於今晚陸續公布明天是否停班課。氣象署呼籲，颱風期間應避免前往山區、海邊，並做好防颱準備。

▲鳳凰颱風逼進。（圖／氣象署提供）