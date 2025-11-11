　
生活 生活焦點

中獎人捐出1.2億點燃少棒夢！第13屆「花蓮台彩威力盃」12/6熱血登場、展現夢想力量

▲▼花蓮台彩威力盃,威力彩,台灣彩券,少棒賽,花蓮,棒球,公益,運動。（圖／記者萬玟伶攝）

▲第13屆「花蓮台彩威力盃全國少棒賽」啟動記者會，今（11日）於運動部3樓大禮堂舉辦。（圖／記者萬玟伶攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

全台最熱血的少棒盛事，第13屆「花蓮台彩威力盃全國少棒賽」將於12月6日至9日在花蓮正式開打！來自全國21縣市、共22支代表隊的小將們預計齊聚花蓮，以球會友、拚盡全力，角逐象徵榮耀的百萬冠軍獎金！

這項賽事的起點，來自14年前一位獲得威力彩頭獎的幸運得主。該名得主在扣除稅金後，毅然捐出所得的四分之一、共1.2億元成立公益信託，並指定用於推廣基層棒球。如今，這份善意的種子在花蓮紮根成林，年年延續，成為孩子們揮棒夢想的重要舞台！

主辦單位今（11日）特別於運動部3樓大禮堂舉辦啟動記者會，會中邀請到運動部全民運動署署長房瑞文、台灣彩券公司董事長黃志宜、台灣彩券公司總經理謝志宏、中華民國體育運動總會秘書長王景成、花蓮縣政府教育處科長陽岳瑾、花蓮縣體育會理事長汪錦德，以及3位職棒球員——旅美球員舊金山巨人陽念希、旅日東北樂天金鷲王彥程，以及中職台鋼雄鷹高聖恩等人現身分享成長歷程，共同為小選手加油打氣。

▲▼花蓮台彩威力盃,威力彩,台灣彩券,少棒賽,花蓮,棒球,公益,運動。（圖／記者萬玟伶攝）

▲啟動記者會邀請多位貴賓參與，（由左至右）花蓮縣體育會理事長汪錦德、運動部全民運動署署長房瑞文、旅日球員東北樂天金鷲王彥程、台灣彩券公司總經理謝志宏、台灣彩券公司董事長黃志宜、中職台鋼雄鷹高聖恩、旅美球員舊金山巨人陽念希、花蓮縣政府教育處科長陽岳瑾。

「今年的花蓮台彩威力盃已邁入第13年，這不只是一場比賽，更是夢想與善意的延續。」台灣彩券公司董事長黃志宜致詞時透露，該名得主兒時家境非常清寒，想打棒球卻沒有機會，獲得頭彩後，他便希望將兒時的夢想傳遞下去，不讓任何一個孩子因為貧困而失去上場的機會。「今年選擇在12月6日開賽，就是因為14年前的這一天，即是當次威力彩頭獎開出的日子，格外具有意義！」

▲▼花蓮台彩威力盃,威力彩,台灣彩券,少棒賽,花蓮,棒球,公益,運動。（圖／記者萬玟伶攝）

▲台灣彩券公司董事長黃志宜。

這筆龐大的捐款，經由中國信託銀行成立公益信託，並由中國信託慈善基金會統籌規劃與運作。因此黃志宜也特別感謝基金會與花蓮縣政府教育處、花蓮縣體育會多年來的努力，讓賽事年年延續，也讓孩子們能安心在紅土球場上追夢。

「截至目前，已有超過3,000名小選手在花蓮參賽，光是前三屆，就有6位進入美國職棒、11位進入日本職棒，總共也有約40位小選手後來進入台灣職棒！」黃志宜表示，很開心這場賽事已經為台灣與世界的棒球舞台，提供了這麼多優秀的球員，讓他們持續在球場上發光發熱。「我們希望這位中獎人的心願能夠不斷延續，未來在全台灣，想打棒球的小朋友都不要再留下任何遺憾。」

運動部全民運動署署長房瑞文代表運動部李洋部長出席，他表示，全民運動署的重點工作即是持續推展全民運動，並向下紮根。因此他也希望未來的比賽能夠擴大框架，讓一般球隊（如社區或俱樂部）也有機會參與。

▲▼花蓮台彩威力盃,威力彩,台灣彩券,少棒賽,花蓮,棒球,公益,運動。（圖／記者萬玟伶攝）

▲運動部全民運動署署長房瑞文。

代表花蓮縣政府的花蓮縣政府教育處科長陽岳瑾表示，縣長徐榛蔚雖未能親臨現場，但對賽事的關注與支持始終不變。「感謝運動部以及台彩公司、花蓮體育會多年來攜手，讓花蓮這座城市能以棒球展現熱情與希望。」他也開心透露，本屆共有21縣市、22支隊伍參賽，冠軍獎金高達100萬元，可說是全國少棒界最具代表性的年度盛事。

▲▼花蓮台彩威力盃,威力彩,台灣彩券,少棒賽,花蓮,棒球,公益,運動。（圖／記者萬玟伶攝）

▲花蓮縣政府教育處科長陽岳瑾。

3位學長——旅美球員舊金山巨人陽念希、旅日球員東北樂天金鷲王彥呈，以及中職台鋼雄鷹高聖恩，也在現場分享心路歷程。陽念希感性地說，「當年我入選花蓮代表隊時才剛開始打棒球，能代表家鄉出賽真的很感動。從花蓮、到國家代表隊，再到旅外打球，我始終記得要保持教養與紀律，要像其他學長一樣不斷進步！」

被問到是否可以給學弟妹一些「堅持打球」的信念，王彥程則笑回，「好好吃飯、好好睡覺。」也讓現場掌聲與笑聲不斷，直呼「太實用了！」

來自花蓮光復的高聖恩表示，「看到現在學弟們有這麼盛大的比賽可以參加，真的替他們開心。」他也認為，比賽愈多愈紮實，也才能磨練出球技，很期待屆時能為這些小將加油打氣。

▲▼花蓮台彩威力盃,威力彩,台灣彩券,少棒賽,花蓮,棒球,公益,運動。（圖／記者萬玟伶攝）

▲（由左至右）旅美球員舊金山巨人陽念希、旅日球員東北樂天金鷲王彥程，以及中職台鋼雄鷹高聖恩。

本屆賽事仍持續第一屆方式，由各縣市組成聯隊進行比賽，而各縣市隊伍，早都已經進行代表隊選拔，信心滿滿的要來花蓮，爭奪這一年一度的大賽獎金，其中奪下6次冠軍的桃園市、奪下3次冠軍2次亞軍的台東縣，都表示有信心再創佳績；至於地主隊，則是非常歡迎各隊好手到花蓮參加比賽，將會盡全力在鄉親父老面前尋求最佳表現。

本屆共有來自全台21縣市22支隊伍參賽，獲得冠軍的隊伍將可獲得新台幣100萬元的高額獎金，其次分別是亞軍50萬元，季軍20萬元，殿軍10萬元，5-8名各5萬元，主辦單位衷心希望明年能邀請到連江縣來參加，讓最後一塊參賽版圖得以完成。

而大會為了讓選手安心參賽，主辦單位特別提供隊職員選手村及贈送參賽球員紀念品及夜市抵用券、離島縣市更提供10萬元交通補助費，比賽期間更供應小選手們午餐以及交通車接駁的服務，另外還準備了花蓮伴手禮，希望小選手們來到花蓮，都能充分感受花蓮的好人情與好味道。

關鍵字：

花蓮台彩威力盃威力彩台灣彩券少棒賽花蓮棒球公益運動

