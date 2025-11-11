15萬顆毒雞蛋怕爆！婆媽狂問「市場散裝怎麼辦？」　資深菜販解答

▲示意圖，與本文無關。（圖／台北市衛生局提供）

記者周亭瑋／綜合報導

衛福部食品藥物管理署9日公布，市售雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼（Fipronil）」，總計有15萬顆流入9縣市，目前已緊急下架回收停售。消息一出，許多民眾不禁擔心，傳統市場販售的散裝雞蛋，會無從判別；不過，資深菜販廖炯程今發文科普冷知識，表示傳統市場的蛋也有「身分證」的。

眼看不少人留言詢問，「傳統市場那種整籃自己挑的雞蛋，怎麼知道有沒有問題？」廖炯程特地發文解釋，原來市場每一籃雞蛋外側，都會貼上一張不起眼的「雞蛋溯源標籤」，上面印有QRcode、牧場編號、產地與保存日期等資訊。

他直言，只要拿手機掃描標籤上的QRcode，就能查到這籃雞蛋來自哪個牧場、檢驗狀況、批號與出貨日期，「這是政府推的溯源系統，平常沒人注意，但關鍵時刻就派上用場」。

對此，網友們紛紛回應，「這真的是冷知識耶」、「感謝前農業部長陳吉仲讓雞蛋有溯源標籤」、「謝謝分享」、「下回買蛋再仔細看看，不知道有這個標籤」、「感謝分享」。

▲市售雞蛋農藥「芬普尼」超標。（圖／彰化縣衛生局提供）

另外，衛福部食品藥物管理署表示，15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，已緊急下架回收停售。

由衛生局下架回收停售該畜牧場來源蛋品，應下架回收的市售包裝蛋品共9項，包含：

四日鮮蛋/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）

巨的卵（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）

大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

悠活鮮蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）

初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

四季巨蛋（白殼）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

香草園洗選蛋/10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）

鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

