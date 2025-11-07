　
社會 社會焦點 保障人權

被誤當嫌犯！正妹主持人遭包圍「手機被拿走」　警道歉：符合規定

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

一名正妹主持人，不滿指出突遭警察包圍，手機還被拿走，經過一陣混亂後才證明清白，「原地嚇爛才知道，從頭到尾他們根本抓錯人了」。對此，警方表示女子樣貌與查緝對象特徵相似，遂依法上前攔查，造成該女子困擾深表歉意。

▲▼ 正妹主持人誤被當嫌犯　警攔車盤查！松山分局道歉了 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲正妹主持人被誤當嫌犯，警方道歉。（圖／記者邱中岳翻攝）

正妹主持人發文指出，在車上突然被警察包圍攔住要求下車，手機直接被拿走，三個警察圍在旁邊，在一陣混亂後才終於證明清白，「我原地嚇爛才知道，從頭到尾他們根本抓錯人了」，不滿表示四個警察為什麼跟監女生犯人可以跟丟？憑藉衣服顏色就抓我？

警方指出，於11月6日下午17時許執行查緝刑案勤務時，在復興北路一帶發現一部可疑車輛，車內女子樣貌與查緝對象特徵相似，遂依法上前攔查，並暫時將女子手機開啟飛航模式，避免對外聯繫，以保全證據，過程無查看手機內容情事。

經員警查證確認後，發現該女子與查緝對象無涉，遂立即予以致歉放行，執法過程態度平和，未施予強制力，尚符合規定及比例原則。

警方指出，本次執勤員警係因時值接近下班尖峰時間，路上人車眾多，而發生誤認攔查無辜對象情事，造成該女子困擾，本分局深表歉意，將加強教育員警執法須兼顧查緝效率與民眾權益，及執行臨檢辨識及查證程序教育訓練，確保執勤過程更為謹慎周延，避免類似情事再次發生。

11/05 全台詐欺最新數據

