鳳凰強度略減仍兇猛！估高屏登陸「暴雨炸宜花」　最快今晨發陸警

▲中度颱風鳳凰正步步逼近台灣。（圖／翻攝weathernerds）

記者閔文昱／台北報導

第26號中度颱風「鳳凰」（Fung-Wong）持續朝台灣靠近，目前位於鵝鑾鼻西南方約440公里海面上，強度略微減弱但暴風半徑仍維持250公里。氣象署預報科長林秉煜表示，宜蘭地區將受共伴效應影響，降雨恐達「超大豪雨」等級，北台灣及周圍海域風浪也將急遽增強。氣象署已針對宜蘭發布降雨警戒，並預告最快將於11日凌晨至上午發布陸上颱風警報。

林秉煜指出，鳳凰颱風正以北轉北北東方向接近台灣近海，過去3小時中心風速由每秒38公尺降為35公尺，顯示強度稍減，但暴風圈仍相當廣大。暴風圈已籠罩東沙島海面、台灣海峽南部及北部海面，巴士海峽一帶作業船隻須嚴加戒備。

▲鳳凰颱風最新動態。（圖／中央氣象署，下同）

最新預測顯示，鳳凰路徑略往東修正，可能在周三（12日）自高屏一帶登陸，整體登陸範圍仍存在不確定性，從台南至鵝鑾鼻都有可能。氣象署提醒，颱風接近過程中，中南部沿海及內陸地區可能出現9至12級強陣風；中部以北、澎湖、金門、馬祖則有7級以上平均風、陣風10級的情況，外出活動務必注意安全。

降雨方面，10日晚間東半部及大台北山區已出現明顯雨勢，未來24小時宜蘭、花蓮、台東山區恐現大豪雨，宜蘭山區更可能達「超大豪雨」等級。西半部山區也有區域性大雨；颱風登陸時，其接近地點將決定哪個縣市出現半天左右的強降雨高峰。

氣象署提醒，台灣周邊海面浪高普遍超過3公尺，南部、澎湖、蘭嶼與綠島恐達6公尺巨浪。民眾切勿前往海邊觀浪或從事水上活動。林秉煜強調，氣象署將密切監測鳳凰動態，一旦路徑確定，將立即發布陸上颱風警報，呼籲全台特別是東半部與北部地區嚴加防範。