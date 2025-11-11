　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三上悠亞挑戰「啦啦隊女神」寶座　牽線人是他

人氣偶像三上悠亞加入啦啦隊Formosa Sexy引起高度關注。（翻攝自IG@yua_mikami）

▲人氣偶像三上悠亞加入啦啦隊Formosa Sexy引起高度關注。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣職籃聯盟TPBL福爾摩沙夢想家10日宣布，前AV天后、人氣偶像三上悠亞加入啦啦隊Formosa Sexy，並預告她本季在主場將有6次排班，消息一出引爆網友討論。其實三上悠亞的加盟有跡可循，她去年來台擔任夢想家一日啦啦隊就帶來驚人商機，並與Formosa Sexy合作愉快，隊長梓梓（董梓甯）透露，牽線人正是球團總經理韓駿鎧。

三上悠亞去年底（11月9日）曾來台化身一日限定Formosa Sexy隊員，當天比賽主場座無虛席，票房高達215萬元，各種聯名周邊商品單日銷售額也突破150萬元，是職籃少見的成功行銷案例，顯示三上悠亞不僅是流量密碼，變現能力同樣驚人。

人氣偶像三上悠亞加入啦啦隊Formosa Sexy引起高度關注。（翻攝自IG@yua_mikami）

▲人氣偶像三上悠亞加入啦啦隊Formosa Sexy引起高度關注。

根據《三立新聞網》報導，Formosa Sexy隊長梓梓受訪透露，去年合作隊員們都很喜歡三上悠亞，於是球隊鎧總親自牽線，希望可以為啦啦隊帶來很大的加分。

《風傳媒》引述啦啦隊業界人士分析，指出台灣啦啦隊形象正面、風格清新，兼具知名度及社會好感度，地位遠勝日韓啦啦隊，因此市場頗具吸引力，三上悠亞的加入，正是台灣在品牌經營成功融合娛樂、文化與運動的最佳體現。

人氣偶像三上悠亞加入啦啦隊Formosa Sexy引起高度關注。（翻攝自IG@yua_mikami）

▲人氣偶像三上悠亞加入啦啦隊Formosa Sexy引起高度關注。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

范姜彥豐掀出驚天家醜後，網友發現他也同步取消追蹤簡廷芮和王品澔，這兩人被疑是協助隱瞞粿粿、王子邱勝翊的幫凶，不過背後還有更大的八卦，據悉簡廷芮也搭上王品澔，而且消息會外洩，是因為粿粿跟簡廷芮那遮掩不住的分享欲。

