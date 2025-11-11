「中油不缺錢」工程款94億變253　高層明示廠商灌水

▲中油觀塘三接案第二期遭檢舉招標金額灌水逾百億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

攸關全台能源轉型、淨零排碳及北台灣穩定供電的中油第3座液化天然氣接收站（三接）第一階段，有望在年底前完工驗收，但檢調單位接獲檢舉，三接2期工程竟涉及浮報工程經費逾百億元。本刊取得檢舉案關鍵錄音檔，內容爆料中油高層曾親自向廠商明示報價太低，還豪氣強調「中油不缺錢」，讓最早規劃僅94億元的第2期外推防波堤工程，經業主方中油至少4度加價，一路灌水至253億元。

攸關台灣北部穩定供電的中油觀塘液化天然氣接收站（三接）第一期工程，預定在年底前展開驗收，未來穩定輸氣後，將支援大潭電廠新建機組發電，取代燃煤發電，對台灣邁向淨零碳排、在北部建立「雙氣源」體系至關重要，卻遭檢舉涉浮報百億經費，真相如何，有待檢調偵辦釐清。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲行政院長卓榮泰今年5月曾視察中油三接工程，喊出完工後有助穩定供電。

「中油第三座液化天然氣接收站」位於桃園觀音區塘尾，又稱「三接」或「觀塘案」，完工啟用後可供應附近大潭電廠與台灣北部民生及工業用戶等用氣需求，中油與台電計畫三接啟用後，北中南3座接收站分區供氣，降低輸氣成本及風險，並藉海陸輸氣系統相互調度及備援，提高國內整體供氣穩定及安全，擴大天然氣卸收、儲存及供應能力。

本刊調查，三接工程包括液化天然氣（LNG）接收站、外圍海堤與防波堤等工程，因停泊運載液化天然氣的船隻需要一定水深，因此須施工興建棧橋，讓接收的管線一端可伸展到海上、且另一端連接到陸地上的儲存槽等設備，國內有能力從事此一海事工程的營造商並不多，當時爭取搶標的有皇昌、宏華及東丕3家營造廠，最後皇昌與泛亞團隊以總分0.5分的些微差距擊敗東丕，以最有利標拿下工程。

▲傳出皇昌在中油三接二期大賺百億元，豪砸數十億元買入用來施作落管拋石的「皇昌99號」等作業船。

由於三接緊鄰藻礁，2018年第1期的三接建港及圍堤造地工程開工後，即面臨環保團體抗議，保護藻礁人士並在2021年發起公投，訴求三接遷往別處，以避免對當地原有生態造成破壞，但中油與政府認為若遷往他處，距離過遠，將無法供應大潭電廠燃氣，於是提出「外推計畫」回應環保團體要求，並強調外推計畫能降低三接對環境的衝擊。

外推計畫即是檢舉者提到的百億浮報爭議案起點。面對環保團體抗議，雖然環團發起的公投案並未通過，中油與政府仍積極推動外推計畫，於2022年以三接1期基礎設施，進行「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤2期工程」招標，後來同樣由第一期得標的皇昌營造與泛亞公司團隊以253億餘元得標，同年8月11日開工，預計2028年10月完工。

回應──中油：招標預算依程序辦理

中油表示，觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程採購作業程序中，是委託「台灣世曦工程顧問公司」辦理相關設計、預算編列與招標文件製作。台灣世曦公司依據預算編列原則及基準辦理該工程案預算編列概估，期間曾向三家業者訪價並進行公開閱覽程序後，始由中油公司審查概估預算合理，並據以編列招標預算金額，並無原編百億元爆增為253億元之情事。

更多鏡週刊報導

中油浮報百億1／霸氣撂話：我中油錢最多 浮報經費關鍵錄音檔曝光

中油浮報百億2／中油三接奪7命工安亮紅燈 得標的皇昌老董背景超雄厚