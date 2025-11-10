「鳳凰」來襲　桃園消防局籲市民做好防颱措施

▲「鳳凰」來襲，桃園消防局籲做好防颱措施。（圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府消防局10日表示，因應鳳凰颱風來襲，提醒市民朋友務必提前做好防颱準備，隨時留意氣象報告及市府公告，提前規劃防災措施，確保自身及家人安全，力求將災害影響降至最低。

▲「鳳凰」來襲，桃園消防局籲做好防颱措施。（圖／消防局提供）

消局局指出，全方位落實各項防護措施有：

一、門窗檢查與加固：檢查家中門窗是否牢固，如有破損應立即修補。

二、將陽台盆栽及懸掛物移至室內或穩妥加固，避免高空落物。

三、修剪庭園樹木、加設支架，預防強風造成倒伏或損壞。

四、清理住家週邊及屋頂排水孔、排水溝，保持排水暢通，防止積水淹水。

五、巡檢廣告招牌、工地圍籬，做好加固或取下處置，避免因強風飛落發生危險。

六、檢查用電及瓦斯設備，恆常留意安全，備妥手電筒等照明用品，以備可能停電。

七、備齊至少三日份食物與飲用水供應，確保基本生活所需。

八、常用藥品及簡易急救用品亦請適量準備。

九、颱風期間如非必要請勿外出，務必待在安全場所，請勿前往海邊、高地或山區等危險地帶，並避免從事觀浪、戲水、釣魚、登山、露營等戶外活動。

十、停泊於漁港之船隻應加強繫纜，並請嚴守相關規定，落實碼頭安全作業。