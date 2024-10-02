山陀兒侵台！王浩宇嗨喊「風電創紀錄」　真相揭曉

▲山陀兒颱風仍在高雄西南方海面，尚未登陸本土。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）



記者楊庭蒝／綜合報導

中度颱風山陀兒來襲，根據中央氣象署的報告，颱風風速減弱，但結構依然強勁，在此背景下，網路上出現了一些對風力發電的討論和質疑。

前桃園市議員王浩宇在個人社交媒體上提到，風力發電在2日凌晨創下了280萬瓩的發電紀錄，該貼文截至截稿前獲得接近1千8百個按讚數，留言處引發正反兩派言論熱烈討論。

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有臉書粉絲專頁引用王浩宇的貼文表示，「颱風天⋯所以是很厲害的意思嗎？風電好棒棒，不知道有沒有倒掉的機組，那今天的光電怎麼不公布呢」。

根據本站報導「颱風吹壞7部風力發電機 風機葉片「本土化」防震防颱」，台灣的風力發電技術經過多年的改進，尤其是在防颱措施方面已經有相對完善的設計。據了解，早年台灣風力發電剛引進時，曾經因颱風和地震導致風機損壞，如2008年薔蜜颱風期間，台中港的一部風機倒塌，當時因停電導致風機無法進行正確的葉片調控，才引發事故。

現今，台灣的風力發電系統在颱風來襲時，會自動進入「順槳狀態」，即將葉片轉至與風平行的方向，停止運轉以避免損壞。能源局指出，這是一種標準的安全機制，並且已經根據過去的經驗進行了多次調整，以確保系統能夠在極端氣候下安全運行。即使在強風來襲的情況下，風力發電設備也會自動進行保護機制，不會如謠言所說的在風速過大時持續運轉而導致損壞。