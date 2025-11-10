　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／鳳凰颱風海上警報發布　首波警戒範圍曝

▲▼鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署今天下午5時30分發布鳳凰颱風海上颱風警報，首波警戒範圍包括東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部，預計明天上午發布陸上颱風警報，周三下半天登陸台中以南地區。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今天下午5時中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約490公里之處，以每小時13公里速度，向北北西轉北進行，中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，瞬間最大陣風每秒48公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑80公里。

根據最新資料顯示，鳳凰颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面，向北北西轉北移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部將構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢。

海上警戒範圍：東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲▼鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

氣象署預報科長林秉煜表示，隨著鳳凰逐漸逼近，東沙島、台灣海峽南部及巴士海峽要嚴加戒備，其北上過程還有微幅增強空間，今天晚間到明天東半部及大台北山區有豪雨等級以上降雨。

林秉煜指出，今天傍晚台灣附近浪高已有3米以上，台東也有6米浪高，未來會明顯增大，明天白天恆春、西南沿岸也有6米浪高，後天範圍會更大，提醒民眾留意。

他表示，台中、馬祖、澎湖及恆春已有平均風力9級、陣風10級，明天颱風北上過程，海峽這側風力偏強，西半部、離島風力較大，後天颱風接近西南方陸地，受外圍環流影響，東半部風力也會增強。周四隨著颱風減弱，環境偏東北風，台灣附近仍有較強陣風。

林秉煜表示，今天台灣上空對流雲系影響，南部及中部有零星降雨，東部降雨也明顯。今晚到明天共伴效應影響，大台北山區、東半部及恆春有豪雨以上降雨，明天晚間就會趨緩，而南部地區受外圍環流影響，降雨機率增高。周四颱風遠離，北部仍有較大雨勢，要到周五整體雨勢才會趨緩。

11/08 全台詐欺最新數據

快訊／新竹縣、市明正常上班課　最新颱風假一覽
新北男攀郡大山　跌60層樓深谷死亡
快訊／花蓮宣布明停班課　最新颱風假資訊
快訊／北市陽明山區「2學校」明天停課或改線上教學
快訊／「文雅牧場」毒蛋竄台中　2蛋商4240斤全賣光恐已吃下
快訊／台南今晚7時宣布明是否停班課
快訊／澎湖宣布明天停班課
快訊／12縣市明達停班課標準！

快訊／北市陽明山區「2學校」明天停課或改線上教學

快訊／「文雅牧場」毒蛋竄台中　2蛋商4240斤全賣光恐已吃下肚

家有三姊妹「排行第幾」外貌最出眾？一票有共識：真的會特別漂亮

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

華信、立榮明起每日保留36個機位　供澎湖居民緊急需求

雲林文化觀光「登上世界之巔」！以布袋戲與森林療癒打造台北101高空特展　讓文化與心靈共鳴相遇

快訊／鳳凰颱風海上警報發布　首波警戒範圍曝

違規用「芬普尼」可罰30萬　農業部追查雞蛋污染來源

LIVE／鳳凰海警「大台北花東防豪雨」　氣象署最新說明

連吃3天止痛壓不下！神級髮型師「右肩廢了」…竟是鈣化搞鬼

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉：歸剛欸

LIVE／鳳凰海警「大台北花東防豪雨」　氣象署最新說明

LIVE／鳳凰海警「大台北花東防豪雨」　氣象署最新說明

中颱鳳凰逐漸北轉靠近台灣，中央氣象署下午5時30分發布海上颱風警報，預計今晚到明天白天大台北、東半部及恆春有大雨或局部豪雨，大台北及宜花局部有豪雨等級以上降雨。《ETtoday新聞》將直播氣象署颱風動態說明記者會，供關心天氣資訊的讀者參考。

鳳凰北上過程還會增強　氣象署估明天上午發布陸警

鳳凰北上過程還會增強　氣象署估明天上午發布陸警

鳳凰明發陸警！「3地區」放颱風假機率最高

鳳凰明發陸警！「3地區」放颱風假機率最高

許淑華指示做好中央保全戶疏散安置

許淑華指示做好中央保全戶疏散安置

天池山莊、奧萬大、合歡山園區11日先後休園

天池山莊、奧萬大、合歡山園區11日先後休園

