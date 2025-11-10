快訊／鳳凰颱風海上警報發布　首波警戒範圍曝

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署今天下午5時30分發布鳳凰颱風海上颱風警報，首波警戒範圍包括東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部，預計明天上午發布陸上颱風警報，周三下半天登陸台中以南地區。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今天下午5時中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約490公里之處，以每小時13公里速度，向北北西轉北進行，中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，瞬間最大陣風每秒48公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑80公里。

根據最新資料顯示，鳳凰颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面，向北北西轉北移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部將構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢。

海上警戒範圍：東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署預報科長林秉煜表示，隨著鳳凰逐漸逼近，東沙島、台灣海峽南部及巴士海峽要嚴加戒備，其北上過程還有微幅增強空間，今天晚間到明天東半部及大台北山區有豪雨等級以上降雨。

林秉煜指出，今天傍晚台灣附近浪高已有3米以上，台東也有6米浪高，未來會明顯增大，明天白天恆春、西南沿岸也有6米浪高，後天範圍會更大，提醒民眾留意。

他表示，台中、馬祖、澎湖及恆春已有平均風力9級、陣風10級，明天颱風北上過程，海峽這側風力偏強，西半部、離島風力較大，後天颱風接近西南方陸地，受外圍環流影響，東半部風力也會增強。周四隨著颱風減弱，環境偏東北風，台灣附近仍有較強陣風。

林秉煜表示，今天台灣上空對流雲系影響，南部及中部有零星降雨，東部降雨也明顯。今晚到明天共伴效應影響，大台北山區、東半部及恆春有豪雨以上降雨，明天晚間就會趨緩，而南部地區受外圍環流影響，降雨機率增高。周四颱風遠離，北部仍有較大雨勢，要到周五整體雨勢才會趨緩。