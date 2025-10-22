快訊／馬太鞍溪解除紅色警戒　新增堰塞湖溢流後已無潰決風險

▲▼馬太鞍溪堰塞湖經連日監測水位穩定，解除紅色警戒。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署今日表示，馬太鞍溪堰塞湖自9月24日迄今監測水位穩定，無潰決疑慮，由光復鄉災後復原專案中央前進協調所上午宣布，堰塞湖已符合解除紅色警戒條件，包括溢流水量穩定、深水槽疏濬及堤防加固完成，並確認撤離措施執行完畢，同意自今日下午1時起降為常態警戒。

花蓮分署表示，考量馬太鞍溪仍存有不確定風險，請沿岸及鄰近具風險之區域民眾保持警覺，若後續發布紅色警戒，應密切配合必要的疏散撤離措施。

根據花蓮分署監測結果顯示，截至今日上午為止，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1019.6公尺，湖區面積約12.6公頃，蓄水量約150萬噸，較潰決前下降119.4公尺，蓄水量僅為原先的1.7%。潰決後之天然壩體體積約1.1億立方公尺，下游坡度平緩（約6度），無潰決跡象；另經調查，湖區左岸邊坡另有約1億立方公尺土砂仍堆積於崩塌地下方坡面，經觀察近一個月僅有局部崩塌，未出現整體滑動。

▲▼新增堰塞湖經21日晚間溢流後，水量約剩5萬噸，已無潰決風險。

監測系統部分，日本協助提供之「投入式水位計」已於10月20日投放湖區並上線運作，與原有「側岸式水位計」同步監測，資料整合於堰塞湖監控面板，可即時查詢水位變化。自9月24日至今，各集水區雨量均未達氣象署黃、紅色警戒標準，水利及公路單位水位監測數據皆正常，湖水持續穩定溢流，河道暢通無阻。

昨21日上午08:30直升機空勘發現湖區溢流河道下游800公尺處新生1處小型堰塞湖，初估壩高約52公尺、壩寬400公尺、面積3.5公頃、蓄水量約60萬噸。經立即時監測與啟動撤離措施，後於昨日晚間7:30溢流，下游水位最大上升0.7公尺，未超出河道範圍，湖面積縮小為1.5公頃，水量約剩5萬噸。今日上午6:00派員以無人機觀測該新生堰塞湖已穩定排水，壩體潰決後形成約10至15公尺寬流路，坡度趨緩無再潰決風險。

林業及自然保育署將持續強化馬太鞍溪防減災機制，落實監測預警與河道疏濬作業，全力維護下游居民安全。

