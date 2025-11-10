新潮流上月找許智傑、賴瑞隆談整合？　當事人回應了

▲民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨高雄市長初選白熱化，傳出新潮流上月找同為菊系出身的綠委賴瑞隆、許智傑談整合。對此，許智傑今（10日）回應，上月沒有，但過去確實有提到整合問題；賴瑞隆則說，他和許智傑是好兄弟，也常溝通、聊天，相信現在走到初選階段，就照初選制度，也沒有所謂特別私下協調的事情。

據《鏡報》報導，新潮流人士上月有意找上同為菊系出身的賴瑞隆、許智傑談整合；民進黨選對會近日已成立協調小組，將邀各擬參選人展開例行協調，最快下週就會有動作。

對此，許智傑今（10日）透過自錄影片表示，「上個月沒有呀！」不過，過去確實有提到整合問題。第一，民調在誤差範圍內；第二，「我是最大公約數」，萬一若是選情緊繃，需要基層短兵相接拚搏時，「我的確比瑞隆更有機會贏過柯志恩」，也提供大家當作整合的參考。

賴瑞隆則說，「我跟許智傑委員本來就是很好的兄弟啦，我們也常常在溝通、在聊天」，但初選是每個人的權益，這部分就尊重跟許智傑間大家的默契。「我相信現在走到初選階段，那大家就是走初選的制度啦，那也沒有所謂的特別的一些私下協調這件事情」。

賴瑞隆相信，黨中央既然已有初選制度，就照初選制度走，他和許智傑都是很好的兄弟，會遵照這樣的制度前進，而四位兄弟姊妹如果有任何協調結果，也不只有他和許智傑，包括邱議瑩、林岱樺，大家若有任何共識、目標達到的話，尊重黨中央協調機制。

賴瑞隆說，登記完就是協調期，協調完最後就是初選期，就尊重黨中央制度，最關鍵是照民進黨優良制度，結束後大家團結一致守住高雄、台灣，相信這也是所有高雄人民的期待與要求。

▼民進黨立委賴瑞隆。（資料照／記者湯興漢攝）