政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新潮流上月找許智傑、賴瑞隆談整合？　當事人回應了

▲▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

▲民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨高雄市長初選白熱化，傳出新潮流上月找同為菊系出身的綠委賴瑞隆、許智傑談整合。對此，許智傑今（10日）回應，上月沒有，但過去確實有提到整合問題；賴瑞隆則說，他和許智傑是好兄弟，也常溝通、聊天，相信現在走到初選階段，就照初選制度，也沒有所謂特別私下協調的事情。

據《鏡報》報導，新潮流人士上月有意找上同為菊系出身的賴瑞隆、許智傑談整合；民進黨選對會近日已成立協調小組，將邀各擬參選人展開例行協調，最快下週就會有動作。

對此，許智傑今（10日）透過自錄影片表示，「上個月沒有呀！」不過，過去確實有提到整合問題。第一，民調在誤差範圍內；第二，「我是最大公約數」，萬一若是選情緊繃，需要基層短兵相接拚搏時，「我的確比瑞隆更有機會贏過柯志恩」，也提供大家當作整合的參考。

賴瑞隆則說，「我跟許智傑委員本來就是很好的兄弟啦，我們也常常在溝通、在聊天」，但初選是每個人的權益，這部分就尊重跟許智傑間大家的默契。「我相信現在走到初選階段，那大家就是走初選的制度啦，那也沒有所謂的特別的一些私下協調這件事情」。

賴瑞隆相信，黨中央既然已有初選制度，就照初選制度走，他和許智傑都是很好的兄弟，會遵照這樣的制度前進，而四位兄弟姊妹如果有任何協調結果，也不只有他和許智傑，包括邱議瑩、林岱樺，大家若有任何共識、目標達到的話，尊重黨中央協調機制。

賴瑞隆說，登記完就是協調期，協調完最後就是初選期，就尊重黨中央制度，最關鍵是照民進黨優良制度，結束後大家團結一致守住高雄、台灣，相信這也是所有高雄人民的期待與要求。

▼民進黨立委賴瑞隆。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨立委賴瑞隆接受媒體聯訪時秀出王義川送他的黃色小鴨，感謝王義川對他參加高雄市長提名的支持。（圖／記者湯興漢攝）

 
11/08 全台詐欺最新數據

快訊／震撼！三上悠亞來台加盟球團啦啦隊
鳳凰轉彎撲台！鄭明典揭「1變數」：對台灣威脅會減弱
快訊／新北大橋死亡車禍！騎士慘死
火燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時成死屍
快訊／衛福部下令：芬普尼問題場雞蛋「不分批次全面下架禁售」
快訊／2檔千金股發威！　雙雙亮燈漲停
黃立成：祝大家別被破產清算！53歲生日許願…玩幣慘賠負債4.
海警傍晚將發布！　豪雨愈晚愈明顯

心繫選區憂颱風釀災　邱議瑩搶頭香登記高雄市長初選

心繫選區憂颱風釀災　邱議瑩搶頭香登記高雄市長初選

民進黨今（10日）起至14日開放初選區（台南市長、高雄市長、嘉義縣長）領表登記，民進黨立委邱議瑩搶頭香率先登記。心繫選區的邱議瑩表示，擔憂明後天颱風來，選區會有災情發生，因此搶在今日登記，也是告訴全高雄市民，「我已經準備好了」，她將跟隨高雄市長陳其邁腳步，延續高雄光榮。

高雄、台南主戰場！民進黨初選登記開跑　想領表參戰先繳100萬

高雄、台南主戰場！民進黨初選登記開跑　想領表參戰先繳100萬

ET專訪／「7成市民有被剝奪感」　林岱樺要當「護國市長」

ET專訪／「7成市民有被剝奪感」　林岱樺要當「護國市長」

ET專訪／林岱樺保證：初選公正就願賭服輸　相信賴清德身歷其境過

ET專訪／林岱樺保證：初選公正就願賭服輸　相信賴清德身歷其境過

林俊憲安南區後援會成立五千人力挺、初選氣勢直線攀升

林俊憲安南區後援會成立五千人力挺、初選氣勢直線攀升

許智傑賴瑞隆新潮流高雄市長初選

金馬62特別報導

