社會 社會焦點 保障人權

鳳凰逼近！太平山今下午2時起預警性休園　龜山島封島至13日

▲鳳凰颱風影響，太平山森林遊樂區今（10）日14時起預警性休園，而龜山島是自9日起至13日止計封島5天。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

▲鳳凰颱風影響，太平山森林遊樂區10日14時起預警性休園，而龜山島是封島至13日。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

記者游芳男／宜蘭報導

鳳凰颱風影響，太平山森林遊樂區今（10）日14時起預警性休園、園區內8條自然步道同步封閉。而龜山島是自9日起至13日止計封島5天。

依據中央氣象署氣象資訊，預計發布鳳凰颱風海上、陸上颱風警報，恐影響台灣氣候。林業及自然保育署宜蘭分署考量太平山國家森林遊樂區區內宜專1線道路7k處（前崩塌路段）路基安全，且聯外道路台七線、台七甲線、宜51線等，逢豪大雨恐有封閉、中斷之疑慮，顧及旅遊安全，因此園區(含鳩之澤溫泉區)訂於11月10日(星期一）下午14:00起預警性休園。

園區內8條自然步道：鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉，蹦蹦車今日最後行駛班次為11：30，原太平山俱樂部最後導覽場次為12:50，請遊客盡速離園。

另宜蘭分署所轄社區型自然步道(計10條：包含林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、金瓜寮魚蕨步道)同步暫停開放，羅東林業文化園區正常開園（倘宜蘭縣政府公告停止上班上課時同步休園）。

各場域實際恢復開園、開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整。林業及自然保育署宜蘭分署請民眾隨時關注太平山官網，也提醒民眾颱風期間，減少戶外活動，請勿前往山區步道，以維安全。

東北角管理處基於，龜山島周邊海域受東北季風及鳳凰颱風外圍環流影響，基於離島臨時碼頭靠泊及遊客上下安全考量，9日起至13日止計封島5天。

11/08 全台詐欺最新數據

