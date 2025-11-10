一眼挑出甜又能久放香蕉！專業大廚：關鍵在「不起眼小處」

▲網友透露，想挑到香甜的香蕉，秘訣在香蕉梗裡。（示意圖，pixabay）

想買到一串甜滋滋的香蕉，還在緊盯著外皮的金黃度和小黑點嗎？其實，挑選香蕉風味的秘方，藏在一個大部分人從未注意的微小部位。最近，一位網友在網上分享他「耗費45年才領悟」的挑選小撇步，只要2秒鐘就能神速辨識出哪串是香蕉界的甜度之王，讓眾多網友驚呼連連，直呼：「原來我們一直都挑錯啦！」

這位分享超實用秘訣的用戶@Amintips揭露，下次挑香蕉時，別只顧著看皮漂不漂亮，而是要將目光鎖定在香蕉的「梗」上，「如果香蕉梗比較短，香蕉會更甜、風味更濃；但梗越長，味道就越淡」。這個獨門小訣竅，甚至獲得了經驗超過20年的專業大廚Cristian Feher的親自認證，證實短梗香蕉在香氣與甜度上的確更勝一籌。

除了蒂頭玄機，傳統的三步驟判斷法依然是挑選好蕉的重要參考指標。首先，看顏色，外觀多半呈亮眼黃色、兩端帶點嫩綠的香蕉，是風味與口感最彈牙的黃金時期；要避開那些黯淡無光或撞傷瘀傷的，以免買到受損蕉。

其次，看斑點，表面帶有少量咖啡色小斑點的，代表甜度已經衝上最高峰，可以即刻享用。若果皮顏色過深、表面潮濕或出現凹陷，可能表示果肉已受碰傷。最後，試試手感，成熟的香蕉剝皮時能輕輕鬆鬆、一氣呵成，並散發出濃郁的果香，若是難以分離、吃起來又澀又硬，那它就還沒準備好被食用。



